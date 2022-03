Home

Camion perde enorme blocco di granito in via Mattei (Foto)

10 Marzo 2022

Camion perde enorme blocco di granito in via Mattei (Foto)

Livorno 10 marzo 2022

Attimi di paura in via Mattei per un blocco di granito finito sulla strada

Intorno alle ore 10.30 di questa mattina, un camion mentre era sulla rotatoria in via Mattei all’altezza tra via delle Cateratte il ponte Genova, vicino al distributore di benzina, ha perso il suo carico che è finito sull’asfalto. L’enorme blocco di granito fortunatamente non ha colpito altre auto o mezzi a due ruote

Sul posto la polizia municipale per regolare il traffico ed i rilievi di rito

