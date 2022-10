Home

Camion seppellito dalle macerie, è crollato un edificio? No è l’ennesima discarica in via delle Corallaie

22 Ottobre 2022

Livorno 22 ottobre 2022 – Camion seppellito dalle macerie, è crollato un edificio? No è l’ennesima discarica in via delle Corallaie

Il piazzale nella zona artigianale tra via delle Corallaie e via dei Materassai non ha pace, le foto ed i video della situazione dell’area parlano da soli

Purtroppo la discarica abusiva non è circoscritta solo al camion ma si estende nel piazzale. Tra i rifiuti abbandonati anche bombole del gas e sacchi bianchi (Chiusi) usati per l’amianto

