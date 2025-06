Camionista muore dopo un sinistro con un mezzo della raccolta differenziata. Tragedia in Pian di Rota

Home

27 Giugno 2025

Livorno 27 giugno 2025

Camionista muore in via Pian di Rota dopo un malore alla guida: inutili i soccorsi

Tragedia nella mattinata di oggi in via Pian di Rota, a Livorno, dove un camionista di 63 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale causato molto probabilmente da un malore improvviso. L’uomo era alla guida di un mezzo pesante quando, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, avrebbe accusato un malore che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo. Il camion ha prima urtato violentemente un mezzo della raccolta differenziata di Rea per poi finire contro il guardrail.

Immediato l’intervento dei soccorsi, attivati tramite il numero unico delle emergenze. Sul posto sono arrivati i volontari della Croce Rossa di Livorno, quelli della Pubblica Assistenza di Collesalvetti, un’automedica, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale.

Le condizioni del camionista sono apparse subito gravissime. Nonostante le manovre rianimatorie messe in atto dai sanitari, l’uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Lievemente ferita l’altra persona coinvolta nello scontro, ovvero il conducente del mezzo della raccolta rifiuti. È stato trasportato in ospedale per accertamenti: non avrebbe riportato gravi traumi, ma è stato colto da un forte stato di agitazione per quanto accaduto.