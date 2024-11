Home

Provincia

Cecina

Cammina con amici in centro a Cecina nonostante il daspo, denunciato 19enne

Cecina

10 Novembre 2024

Cammina con amici in centro a Cecina nonostante il daspo, denunciato 19enne

Cecina (Livorno) 10 novembre 2024 Cammina con amici in centro a Cecina nonostante il daspo, denunciato 19enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, hanno denunciato un cittadino originario dell’America centrale, ma residente nel pisano, per inosservanza degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione personale impostagli dall’Autorità di P.S.

Si tratta di un giovane sulla ventina, con precedenti di polizia, sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Cecina, irrogato per la durata di 4 anni e notificato nel giugno scorso per aver commesso reati contro la persona anche nel territorio di Cecina e ritenuto per questo persona pericolosa.

Ciononostante nel corso di un servizio di pattuglia, i carabinieri lo hanno notato, di pomeriggio, assieme ad altre persone, in via Brodolini, quando, alla loro vista si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce, non prima però che i militari, avendolo riconosciuto per le altre pregresse vicende, riuscissero ad identificarlo con certezza.

Pertanto constatata la violazione delle prescrizioni imposte lo hanno denunciarlo in stato di libertà all’AG di Livorno.