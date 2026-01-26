Home

Cammina lungo i binari in stato di alterazione, salvato e denunciato dai carabinieri

26 Gennaio 2026

Campiglia Marittima (Livorno) 26 gennaio 2026 Cammina lungo i binari in stato di alterazione, salvato e denunciato dai carabinieri

L’Arma dei Carabinieri di Piombino è intervenuta in una singolare vicenda nel pomeriggio di sabato in cui i militari hanno tratto in salvo un uomo in stato di alterazione psicofisica mentre si aggirava lungo il tratto di binari presso la località di Campiglia Marittima. In tale frangente i Carabinieri della Stazione di Venturina Terme, a conclusione dei relativi accertamenti, hanno deferito all’AG di Livorno un uomo sopra i 45 anni dell’est Europa per interruzione di pubblico servizio. Lo stesso sarebbe infatti stato avvistato mentre si aggirava lungo i binari della tratta ferroviaria dello scalo di Campiglia Marittima, costituendo grave pericolo per sé e per gli altri. A seguito di richiesta di intervento pervenuta alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Piombino, una pattuglia in servizio di pronto intervento del Nucleo Operativo e Radiomobile Carabinieri è intervenuta all’istante e ha subito condotto in salvo l’uomo, riscontrandone però uno stato di alterazione. Durante le fasi dell’intervento la sua condotta ha costretto in via precauzionale ad interdire il traffico ferroviario per un intervallo di tempo, per cui, al termine della compiuta ricostruzione della dinamica dei fatti e una volta identificato, è stato denunciato a piede libero all’AG di Livorno, a cui dovrà rispondere del reato di interruzione di pubblico servizio.