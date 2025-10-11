Home

Eventi

“Camminare con gusto” fa tappa a Livorno: storie e sapori intorno a piazza XX Settembre

Eventi

11 Ottobre 2025

“Camminare con gusto” fa tappa a Livorno: storie e sapori intorno a piazza XX Settembre

Livorno 11 ottobre 2025 “

​

Dopo il successo dello scorso anno, torna “Camminare con Gusto”, l’iniziativa promossa da Confcommercio Toscana nell’ambito di Vetrina Toscana, il progetto della Regione Toscana in collaborazione con Unioncamere Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, che valorizza borghi e città attraverso esperienze immersive tra cultura, storia ed enogastronomia.

Giovedì 16 ottobre 2025, il tour farà tappa a Livorno con l’itinerario “Storie e sapori intorno a Piazza XX Settembre”: una passeggiata guidata che unisce luoghi simbolici del centro cittadino a degustazioni nelle attività storiche e nei locali aderenti a Vetrina Toscana.

L’evento è organizzato da CAT Confcommercio Livorno con il supporto di Confcommercio Toscana e rientra nel calendario regionale dei walking tour 2025.

Il percorso prenderà il via alle 11:00 dal Caffè Julie, per proseguire con tappe al Fosso Reale, alla Chiesa degli Olandesi, fino ad arrivare in Piazza XX Settembre con soste davanti al monumento a Leopoldo II e alla Chiesa di San Benedetto. Dai Fossi verrà introdotta anche la storia del Mercato Centrale, che i giornalisti e blogger provenienti da fuori Livorno avranno poi l’occasione di visitare singolarmente.

La passeggiata si concluderà con una serie di visite e degustazioni: La Bottiglieria, la Norcineria Regoli, la Torteria da Tony, l’Enoteca Faraoni e l’Osteria MelaFumo accoglieranno gli ospiti con le loro storie e i loro prodotti.

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere il legame tra storia urbana e identità gastronomica, valorizzando le attività commerciali del cuore della città e offrendo ai partecipanti un’esperienza coinvolgente e autentica.

“Questo progetto”, ricorda il direttore Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli, “rappresenta un’occasione preziosa per raccontare Livorno attraverso i suoi luoghi meno conosciuti e i suoi sapori. Piazza XX Settembre e i suoi dintorni custodiscono una rete di attività vive e identitarie: portare qui un walking tour regionale significa accendere i riflettori su un patrimonio urbano e commerciale che merita di essere conosciuto e sostenuto”.

“Il tour è stato ideato”, conclude Pieragnoli, “con il supporto prezioso del Centro Commerciale Naturale Piazza XX e dintorni, è gratuito e aperto a giornalisti, blogger e operatori della comunicazione accreditati”. Tutti i percorsi di “Camminare con Gusto” resteranno disponibili anche successivamente tramite QR code, per essere fruiti in autonomia dai visitatori.