“Cammino d’Etruria”: via libera unanime dei Comuni al Progetto

18 Ottobre 2025

“Cammino d’Etruria”: via libera unanime dei Comuni al Progetto

Livorno 18 ottobre 2025 "Cammino d'Etruria": via libera unanime dei Comuni al Progetto

Dopo cinque anni di intenso lavoro e coordinamento, si è concluso l’iter di approvazione per il progetto del “Cammino d’Etruria” (CDE). Tutti i 14 Comuni coinvolti (Collesalvetti – in veste di comune capofila – Pisa, Livorno, Cascina, Fauglia, Crespina Lorenzana, Casciana Terme Lari, Ponsacco, Capannoli, Terricciola, Chianni, Lajatico, Montecatini Val di Cecina e Volterra), distribuiti tra i territori di Pisa e Livorno, hanno formalmente approvato il progetto nelle forme richieste dalle normative regionali.

L’approvazione unanime è un passo fondamentale che permette al Cammino d’Etruria di essere ufficialmente inserito nell’Atlante dei Cammini Toscani e di accedere alle piattaforme di promozione turistica nazionali e internazionali.

L’iniziativa, che si pone l’obiettivo di valorizzare il turismo outdoor e l’immenso patrimonio archeologico dell’area, è il risultato di un proficuo lavoro sinergico tra amministrazioni comunali, associazioni e cittadini.

Jacopo Susini, Assessore al Turismo del Comune di Collesalvetti, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto:

“Un momento storico di grande importanza per il nostro territorio che valorizza il turismo outdoor. Con l’approvazione del progetto da parte di tutti i comuni, il CDE potrà essere inserito nell’atlante dei cammini toscani e promosso all’interno delle piattaforme nazionali e internazionali. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato affinché venisse portato a compimento un progetto di enorme importanza per il nostro territorio.”

Il Cammino d’Etruria nasce da un’iniziativa “dal basso”. L’Associazione “Cammini d’Etruria” OdV, fondata il 31 gennaio 2020 (succeduta al Comitato promotore nato nel luglio 2019), riunisce attualmente una quarantina di cittadini e associazioni che operano nei vari territori attraversati dal percorso.

Il sodalizio è nato con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la comunità in un lavoro culturale di valorizzazione turistica, finalizzato alla realizzazione di un cammino strutturato incentrato sul tema archeologico.

L’approvazione del progetto da parte dei 14 Comuni segna l’inizio della fase operativa che vedrà il Cammino d’Etruria diventare una realtà concreta, accessibile e promossa a livello nazionale e internazionale per tutti gli appassionati di storia, cultura e natura.

In foto l’Assessore al turismo del Comune di Collesalvetti, Jacopo Susini