Ca’Moro: anche la Regione farà la sua parte, la promessa di Mazzeo

24 Agosto 2021

Livorno 24 agosto 2021

Ca’Moro, la promessa del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo:

“Il Ca’ Moro a Livorno è un ristorante barca ma anche uno straordinario progetto di inclusione sociale, dove lavorano molti ragazzi con disabilità.

La barca purtroppo qualche giorno fa è affondata, ma non possiamo permettere che insieme ad essa affondino anche i sogni di questi ragazzi.

È per questo motivo che, insieme al Sindaco Luca Salvetti e al collega consigliere Francesco Gazzetti, siamo andati a incontrarli per dimostrare la vicinanza delle Istituzioni e valutare ogni strada che, come Consiglio regionale della Toscana, potremo percorrere per sostenerli.

Intanto faccio un appello a tutti: per aiutare questi ragazzi è possibile fare una donazione intestata a Cooperativa sociale parco del mulino, IBAN: IT17S0200813909000103487785 CAUSALE “Salviamo il lavoro dei Ragazzi del Ca’Moro”

