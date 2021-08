Ca’Moro: la solidarietà non si ferma, Legacoop Toscana offre un supporto concreto per i ragazzi del ristorante

Cronaca

24 Agosto 2021

Livorno 24 agosto 2021

Legacoop Toscana e le cooperative toscane aderenti, a partire da Unicoop Tirreno – la principale cooperativa di consumo della provincia di Livorno -, sono a fianco del Parco del Mulino e pronte a impegnarsi a sostegno della cooperativa sociale dopo l’affondamento del ristorante galleggiante Ca’ Moro, gestito da ragazzi con sindrome di Down.

In queste ore Legacoop Toscana e Unicoop Tirreno, costantemente in contatto con i vertici del Parco del Mulino, stanno definendo le iniziative più appropriate da intraprendere per offrire alla cooperativa sociale un supporto concreto, che possa contribuire a far ripartire quanto prima l’attività di ristorazione.

“Non lasceremo sola la cooperativa Parco del Mulino – afferma il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini – ci siamo messi a disposizione e aspettiamo di sapere quale sia l’intervento più utile per salvaguardare e sostenere concretamente il lavoro di questi ragazzi. Il lavoro è uno strumento di integrazione e realizzazione per tutte le persone e noi vogliamo aiutare la cooperativa affinché questa importante esperienza di inserimento lavorativo possa riprendere il prima possibile”.