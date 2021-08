Home

Cronaca

Ca’Moro, Luca Salvetti: “Livorno è pronta per dare un grande aiuto alla ricostruzione”

Cronaca

22 Agosto 2021

Ca’Moro, Luca Salvetti: “Livorno è pronta per dare un grande aiuto alla ricostruzione”

Livorno 22 agosro 2021

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti dopo l’affondamento del peschereccio ristorante Ca’Moro nel quale lavorano i ragazzi down si è recato Insieme all’assessore Raspanti a seguire le operazioni di capitaneria e vigili del fuoco e ha dichiarato:

“Livorno è pronta per dare un grande aiuto alla ricostruzione di questa splendida esperienza che vede protagonisti i ragazzi dell’associazione Parco del Mulino.

Con Daniele Tornar stiamo già pensando a come coinvolgere i livornesi che come al solito saranno pronti ad aiutare per la ripartenza”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin