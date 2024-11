Home

5 Novembre 2024

Campagna di Sensibilizzazione sul Cancro del Polmone, per una settimana Palazzo Comunale illuminato di bianco

Livorno 5 novembre 2024 Campagna di Sensibilizzazione sul Cancro del Polmone, per una settimana Palazzo Comunale illuminato di bianco

L’evento da ieri, lunedì 4, al 10 novembre

Livorno, 5 novembre 2024 – Con il mese di novembre ALCASE Italia, organizzazione italiana no-profit esclusivamente dedicata alla lotta al cancro del polmone, lancia per il decimo anno la campagna Illumina Novembre, che si inserisce nelle attività di Sensibilizzazione al Cancro del Polmone (Lung Cancer Awareness Month, in acronimo, LCAM) in programma in tutto il mondo.

«È questo un importante appuntamento annuale – dichiarano gli organizzatori – che ha lo scopo di catturare l’attenzione dell’opinione pubblica verso una patologia che rimane, ancora oggi, tristemente ancorata al “marchio negativo del fumatore” e a quello, altrettanto negativo, della “incurabilità.” Una patologia che, invece, vede ogni giorno aumentare le prospettive di controllo prolungato e di guarigione, grazie anche alla continua introduzione di nuovi farmaci a bersaglio molecolare e all’immunoterapia. Oggi, anche i malati non più operabili godono di una buona qualità di vita, convivendo per anni con un cancro ormai “cronicizzato.” Negli ultimi anni è poi giunta la conferma definitiva dell’efficacia-salvavita dello screening per il cancro al polmone, la cui applicazione, in tutta Italia, potrebbe scongiurare fino a 5.000 morti l’anno».

Il Comune di Livorno ha aderito all’iniziativa illuminando di bianco freddo la facciata di Palazzo Comunale dalla serata di ieri, lunedì 4 novembre fino al 10 novembre.