Campagna fiscale 2022. Dichiarazione dei redditi – Modello 730 e gli altri servizi a prezzi calmierati

4 Aprile 2022

Tutti gli altri servizi Caf a prezzi calmierati, come prenotare

Campagna fiscale 2022

Dichiarazione dei redditi – Modello 730

Livorno 3 aprile 2022

A partire dal 18 aprile sarà possibile prendere appuntamento per il servizio di compilazione dichiarazione dei redditi presso il Caf servizi di Base in Via Cestoni n°5 Livorno

I nostri operatori saranno in grado di fornire la lista aggiornata dei documenti necessari e tutta l’assistenza necessaria.

Ma non solo campagna fiscale!

Presso i nostro sportelli Caf/patronato è possibile richiedere tutti i servizi attualmente disponibili:

Assegno Unico

Assegno di Natalità e sociale

Congedi

Invalidità civile

Isee, Isee corrente e universitario

Reddito di Cittadinanza

Red

Assistenza per l’invio domande relative a tutti i bandi Comunali Casa & Sociale

Per prendere appuntamento è possibile recarsi direttamente allo sportello oppure telefonare tutti i giorni al numero

0586899897.

Email: livorno@usb.it

Ricordiamo che l’Unione Sindacale di Base pratica, da sempre, prezzi calmierati per ogni tipo di servizio

