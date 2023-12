Home

8 Dicembre 2023

Livorno 8 dicembre 2023 – Campeggio abusivo Libertà, il blitz sposta il problema ai Tre Ponti.

“Il maxi-blitz è stato una maxi-messinscena: camper e rulotte in viale della Libertà sono stati fintamente smantellati, in realtà è stata solamente spostata in un altro parcheggio.

Tre giorni fa l’amministrazione ha annunciato il successo del “blitz” organizzato per smantellare il campeggio abusivo di viale della Libertà.

La situazione andava avanti da anni ed era di degrado assoluto. Persone che si lavavano alle fontanelle pubbliche, panni stesi su fili tirati tra un caravan e l’altro. I divani in strada tipo “salotti” all’aperto e improvvisati barbecue che causavano incendi a pochi metri dal distributore di benzina. Pannolini ammassati in terra, rifiuti di ogni genere e ratti.

Nei resoconti dell’operazione, abbiamo letto di un «imponente blitz, con decine di agenti della Municipale».

In realtà gli stessi identici caravan, camper e roulotte sono immediatamente ricomparsi al parcheggio dei Tre Ponti.

Come avviene nella propaganda di ogni regime che si rispetti, i problemi vengono risolti solo apparentemente per ripresentarsi da un’altra parte. Salvetti ha dato il via all’operazione “Apparenza” in vista della campagna elettorale”.

E’ quanto dichiara il consigliere comunale Alessandro Perini di Fratelli d’Italia

