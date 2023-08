Home

Provincia

Campeggio abusivo, municipale rimuove tenda nel parco di Rimigliano

11 Agosto 2023

San Vincenzo,

Una tenda abusiva, con tanto di fornellino, pentola a pressione e vari effetti personali, come se il tutto costituisse un vero e proprio campeggio, è stata rimossa lo scorso fine settimana dagli agenti della polizia municipale di San Vincenzo nell’ambito dei servizi di pattugliamento all’interno del parco di Rimigliano.

La tenda è stata segnalata e individuata nella pineta tra gli ingressi 3 e 4, tutto il materiale è stato prontamente rimosso, ma non è stato possibile sanzionare i proprietari in quanto non è stato trovato nessuno all’interno da poter identificare.

Proseguono comunque i controlli della polizia municipale su tutto il territorio di San Vincenzo.

Nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo in orario serale sulle spiagge del centro urbano per verificare la presenza di materiale incustodito e lasciato inopportunamente sull’arenile, una serie di verifiche che proseguiranno anche nei prossimi giorni per accertare il comportamento corretto di tutti coloro che frequentano il nostro litorale.

Intensificati anche i controlli con il targa system, al fine di individuare auto sprovviste di copertura assicurativa e revisione, e quelli con il telelaser per il controllo della velocità.

