2 Settembre 2023

Campeggio abusivo nel parcheggio di viale della Libertà, Ghiozzi: “Situazione indecente, e da terzo mondo”

Livorno 2 settembre 2023

“Nonostante le varie promesse del Sindaco Salvetti che aveva dichiarato circa un anno fa di far subito sgomberare il parcheggio di Viale della Libertà da tutti i camper e roulotte presenti; la scena di totale degrado che si presenta oggi agli occhi dei cittadini è qualcosa di estrema indecenza, immagini da terzo mondo.

Alle porte della città, in quel parcheggio che doveva essere adibito a parcheggio di scambio per il centro cittadino, progetto degli allora DS, oggi PD, altamente fallito, continuano a sostare indisturbati numerosi camper, ma la cosa ancor più grave è che sotto le finestre dei residenti nei numerosi palazzi del circondato; nel bel mezzo dell’incuria, del degrado e del sudicio vi sono anche dei “campeggiatori” abusivi in pianta stabile:

un vero e proprio campo ovviamente non autorizzato ma tollerato da chi ci amministra.

In mezzo al verde che è diventato una vera e propria giungla per la mancata manutenzione ed a montagne di spazzatura, vivono infatti abusivamente delle persone all’interno a delle roulotte in condizioni igienico sanitarie fuori da ogni norma.

Già qualche tempo fa era andata a fuoco una bombola del gas appartenente ad una di queste roulotte, e per poco non si era sfiorata la tragedia di uno scoppio in mezzo alle case che avrebbe potuto coinvolgere anche le numerose altre auto in sosta nel medesimo parcheggio.

Gli abusivi tra vecchie materasse e divani semi distrutti buttati nelle aree di sosta e sui marciapiedi incuranti di qualsiasi decoro urbano, dormono e cucinano senza alcun ritegno di civiltà.

Riteniamo che queste condizioni di degrado, di totale mancanza igienica sanitaria e di insicurezza visti i fornelli a gas ed i bracieri che vengono usati per cucinare, non siano più tollerabili per una città come Livorno.

Se certe persone dovessero aver bisogno devono intervenire i servizi sociali, ma sicuramente da lì devono essere immediatamente sgomberati senza se e senza ma.

Come Lega non aspetteremo più alcuna esitanza da parte di questa amministrazione; il Sindaco aveva promesso e ora deve mantenere la parola ed agire con tolleranza zero.

Quanto prima è necessario rottamare le vecchie roulotte abitate abusivamente, pulire e disinfestare il parcheggio, sistemare il verde pubblico ed inibire l’ingresso di ulteriori camper o roulotte.

Come Lega vigileremo che l’ordine sia ripristinato nel giro di breve; in Consiglio Comunale porteremo all’attenzione dei Consiglieri la questione con specifici atti di iniziativa. Il vaso è colmo, adesso basta promesse, servono i fatti”.

Carlo Ghiozzi, Lega Livorno

