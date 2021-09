Home

Cronaca

Campeggio abusivo, sanzione e daspo urbano ma in viale della Libertà restano. “Hanno la residenza”?

Cronaca

1 Settembre 2021

Campeggio abusivo, sanzione e daspo urbano ma in viale della Libertà restano. “Hanno la residenza”?

Livorno 1 settembre 2021

Campeggio abusivo con camper, la municipale interviene ad Antignano

Sabato mattina agenti della Polizia Municipale hanno sanzionato due ragazzi con un camper in sosta in Piazza Rgt. Paracadutisti Nembo (viale di Antignano). Erano intenti a campeggiare nell’area limitrofa, occupata con suppellettili ed altri oggetti di loro proprietà.

Si tratta di una ragazza di 26 anni di Torino e di un ragazzo spagnolo di 27 anni.

I due sono stati multati, ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana, ed è stato notificato loro l’ordine di allontanamento dal luogo dove è stata commessa la violazione, in base agli articoli 9 e 10 del DL 20.02.2017 in materia di daspo urbano.

Il provvedimento è stato trasmesso alla locale Questura che potrà emettere ulteriori atti a carico dei due soggetti, in caso di inottemperanza all’ordine impartito.

Intanto continuiamo come redazione a ricevere segnalazioni su un camper parcheggiato da oltre un mese nel piazzale auto di viale della Libertà.

In quel camper ci vive una coppia con dei minori. I residenti si domandano come mai siano sempre lì nonostante abbiano visto spesso pattuglie delle forze dell’ordine nei pressi del camper.

Ultimamente la municipale è anche intervenuta nell’area ed ha rimosso tre roulotte ma il camper “misteriosamente” resta

Un residente da noi intervistato ci riferisce: “Le pattuglie vanno e vengono, ma il camper resta sempre lì” – e continua- “Non riesco a capire. A questo punto mi chiedo se il comune gli ha dato la residenza qui? Mi piacerebbe che il sindaco Luca Salvetti rispondesse al vostro articolo. Lo domando perchè non riesco a capire come mai queste persone vivono da oltre un mese nel parcheggio e nessuno li manda via…. “e ironicamente conclude – “…. saranno amminigliati, se c’ero io… ero già alle Sughere e il camper in disfattura”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin