Camper, carcasse di auto e attrezzature da bar abbandonate nel piazzale (Foto)

30 Aprile 2021

Via dei Materassai, ancora una discarica a cielo aperto

Livorno 30 aprile 2021 – Camper, carcasse di auto e attrezzature da bar abbandonate nel piazzale

Il piazzale tra via delle Corallaie e via dei Materassai, è nuovamente tornato ad essere un luogo alla moda per gli habitué dell’abbandono dei rifiuti

Qualche tempo fa ci si poteva trovare dal pullman al materasso, dal classico tv alle varie poltiglie di chissà cosa.

Adesso per quello che si vede è una discarica con relitti di vari mezzi, che dire, si spera che chi di dovere preposto sia già a conoscenza e le indagini a tal merito siano anche queste avviate.

