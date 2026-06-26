Camper sospetto alle Fonti del Corallo: sequestrati contanti e gioielli, denunciata una donna
Livorno 26 giugno 2026 Camper sospetto alle Fonti del Corallo: sequestrati contanti e gioielli, scatta una denuncia
Nel pomeriggio di ieri, 25 giugno 2026, la Sezione Volanti della Questura di Livorno su segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, rintracciava un camper con a bordo persone sospette nei pressi del centro Commerciale “Le fonti del corallo”.
Il personale delle Volanti giunto sul posto, procedeva all’identificazione delle tre donne a bordo del mezzo e alla perquisizione dello stesso.
In tale circostanza, gli agenti rinvenivano un’ingente quantità di denaro, anche in valuta estera, nonché plurimi oggetti preziosi di cui le donne non riuscivano a giustificare il possesso.
Dai successivi rilievi effettuati dagli agenti veniva scoperto che il materiale sequestrato era riconducibile ad una serie di precedenti furti consumati e denunciati anche in provincia di Pisa, pertanto una delle donne, a cui veniva attribuito il possesso degli oggetti, veniva deferiva in stato di libertà per il reato di ricettazione.