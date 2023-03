Home

17 Marzo 2023

Campiglia: Trovato in possesso 108 dosi di droga, arrestato 22enne extracomunitario

Piombino (Livorno) 17 marzo 2023 – Trovato in possesso 108 dosi di droga, arrestato 22enne extracomunitario

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piombino, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi antidroga disposti dal Comando Provinciale di Livorno; hanno svolto un mirato controllo nell’area boschiva di Campiglia Marittima dove hanno notato due uomini aggirarsi con atteggiamento sospetto e, apparentemente, senza una meta precisa.

Quando i militari si sono avvicinati per procedere al controllo, i due si sono dati alla fuga in direzione della vegetazione; prontamente inseguiti, durante la corsa uno dei due, un extracomunitario 22enne, ha cercato maldestramente di disfarsi di alcuni involucri in cellophane, venendo però rapidamente raggiunto e fermato.

Recuperati gli involucri lanciati, in fase di perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto addosso al giovane ulteriori simili involucri, per un totale di 97 contenenti altrettante dosi di “cocaina”, per un peso complessivo di gr. 114, nonché 11 dosi di “hashish”, per un peso complessivo di gr. 30,5.

La droga è risultata avere un elevato grado di purezza e, in considerazione del notevole quantitativo e delle modalità di confezionamento, ossia della sua suddivisione in dosi già pronte per lo spaccio, per il giovane è scattato l’arresto in flagranza.

In sede di udienza, il Giudice di Livorno ha convalidato l’arresto e disposto per il 22enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Lo stupefacente, sottoposto a sequestro, avrebbe fruttato, se fosse stato immesso nel mercato, oltre 5.000 euro.

I controlli proseguiranno in tutti il piombinese e val di Cornia.

