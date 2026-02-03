Campionati del mediterraneo, Aurelie Personi é medaglia d’oro individuale under 17 di Sciabola

Scherma

3 Febbraio 2026

Campionati del mediterraneo under 15 e under 17, Lubiana (Slovenia)- 31 Gennaio – 2 Febbraio 2026: Aurelie Personi é medaglia d’oro individuale under 17 di Sciabola!!

Alla prima convocazione in maglia azzurra, Aurelie Personi, giovane sciabolatrice del Circolo Scherma Fides di Livorno, classe 2011, ha subito lasciato il segno ai Campionati del Mediterraneo, conquistando il titolo di Campionessa del Mediterraneo di sciabola individuale Under 17.

La competizione si è svolta nel fine settimana tra sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio, con Aurelie impegnata sia nella gara Under 17 sia in quella Under 15.

Nella prova Under 17 di sabato, la portacolori amaranto ha costruito la sua gara con grande maturità: dopo il girone iniziale, chiuso con tre vittorie e tre sconfitte, Aurelie ha cambiato marcia nelle eliminazioni dirette. Negli ottavi di finale si è imposta nettamente sulla connazionale Vinci per 15-4, confermandosi poi nei quarti con una prova autoritaria contro la francese Teinalleau, superata 15-6. In semifinale ha firmato una vittoria di grande carattere contro l’italiana Morello, chiudendo 15-14 un assalto combattutissimo.

In finale Aurelie ha espresso la sua miglior scherma, imponendosi 15-13 contro un’altra forte atleta italiana, Giulia Iacolare, e conquistando così una splendida medaglia d’oro nella sua prima esperienza ufficiale con la Nazionale.

Domenica 1° febbraio Aurelie è tornata in pedana nella gara Under 15. Anche in questa prova ha mostrato ottime qualità, chiudendo il girone con quattro vittorie e una sola sconfitta. Il suo percorso si è interrotto ai quarti di finale, dove ha ceduto alla spagnola Martí Prada per 15-11, senza però intaccare l’eccellente bilancio complessivo del fine settimana.

Dopo l’ottimo risultato ottenuto a inizio stagione nel Circuito Europeo Under 17 di Segovia, dove aveva gareggiato con i colori del Circolo Scherma Fides conquistando la medaglia di Bronzo, Aurelie Personi ha saputo confermarsi anche alla prima uscita in maglia azzurra, dimostrando personalità, talento e grande maturità. Un successo che arricchisce ulteriormente la lunga tradizione di atleti medagliati del Circolo Scherma Fides di Livorno, società dalla storia ultracentenaria, e che rappresenta un segnale molto significativo del percorso di crescita della giovane sciabolatrice livornese.