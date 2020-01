Home

28 gennaio 2020

Campionati del Mediterraneo: Lombardi e Ciampalini sul podio

TUNISI 29 gennaio 2020 – Tre medaglie per la Toscana ai Campionati del Mediterraneo 2020 in Tunisia. La manifestazione giovanile promossa dalla Confederazione del Mediterraneo, e riservata ai Paesi che si affacciano sul bacino del “Mare Nostrum”, si è svolta a Tunisi e ha regalato due ori e un bronzo alla scherma toscna.

Mattatore nel fioretto maschile è stato Giulio Lombardi, un segno del destino per lui che è rientrato in extremis tra i convocati dopo esser stato inizialmente inserito come riserva. Il portacolori del Fides Livorno è salito ben due volte sul gradino più alto del podio, trionfando nella categoria Giovani e poi con il team Italia nella gara a squadre mista.

Nel fioretto femminile, invece, medaglia di bronzo per Lucrezia Ciampalini, atleta delle Fiamme Oro Livorno, nella gara Giovani.