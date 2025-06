Home

18 Giugno 2025

Livorno 18 giugno 2025 Campionati di società, sesto posto assoluto maschile e femminile per l’Atletica Libertas

Grande prova di forza della Libertas Unicusano in un campionato italiano di società svoltosi a Brescia di altissimo livello grazie alla formula che permette lo schieramento di atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari, ai prestiti di atleti che non hanno la squadra in finale e alla presenza di stranieri.

In questo contesto la Società amaranto nonostante l’assenza per infortunio di alcuni atleti ha saputo dare un segno di carattere lottando centesimo su centesimo, centimetro su centimetro e contro gli inevitabili imprevisti, conquistando due sesti posti sia tra le donne che nei maschi, dimostrando di essere oramai una certezza nel panorama sportivo italiano ma soprattutto confermandosi per la finale scudetto 2026.

Le gare sono iniziate con gli ostacoli dove il “prestito” dalle Fiamme Oro Hassane Fofana ha colto un importante terzo posto dietro al campione olimpico il giamaicano Mc Leod, nei 100 ostacoli al femminile Elisa Fossatelli inciampava in un ostacolo e finiva la propria gara in 14”08. Primo posto, confermandosi ai massimi livelli italiani, per Reda Chahboun nel lungo con una serie di ottimi salti che lo hanno portato a vincere la gara con 7,74, secondo posto per Diego Pettorossi sui 200 coin 21”27 e 10”60 sui 100, terzi posti per i “prestito” Ludovica Cavo sui 400 ostacoli con 59”33 e Filippo Maria Iacocca nel martello con 66,48, stessa posizione per Asadh Mohammadu nella gara di salto in alto con 2,09. Quarti posti per l’eccezionale Francesca Dussin, atleta che nelle gare che contano riesce a dimostrare tutta la sua grinta, che è andata a cogliere il suo primato personale nell’asta con 4,00, come Sofia Fiorini nella marcia con 22’53”62 frenata da un paio di richiami dei giudici, da Alessandra Succetti nei 3000 siepi con 10’59”63; quinti posti per l’azzurra Ilaria Accame sia nei 200 con 24”11 che nei 400 con 52”94, Fabiola Caruso nel martello con 52,66 e settimana nel disco con 45,86, quinto posto per l’eptathleta Sara Chiaratti nel peso con 13,36 e nel giavellotto con 41,48, stessa posizione per Gianluca Picchiottino nella marcia con 41’58”62 ma per lui una penalizzazione di 1 minuto quando conduceva la gara con l’altro azzurro Fortunato. Quinto posto per la 4 x 400 maschile con Andrea Vanchetti, Riccardo De Cesare, Cosimo Paggini e Mirco Fragola che abbattevano il primato toscano che resisteva da ben 40 anni e questa la dice lunga sul valore di questi fantastici quattro moschettieri amaranto. Sempre finalisti con il sesto posto per Jasmine Al Omari nel triplo con 12,71, per l’aviere Mattia Contini che nel rettilineo finale mentre era al secondo posto prendeva in pieno l’ostacolo e termiva con il tempo di 52”49, ottima prestazione e primato personale per Riccardo De Cesare negli 800 con 1’49”57 e il giovanissimo Mirco Fragola nei 400 con 47”57, primato personale, Martina Leorato nell’alto con 1,74 e Stefano Marmonti nel disco con 50,48, per lui, azzurro, una giornata sotto tono. Sempre sesto Jean Marie Niyomukiza nei 3000 siepi con 8’55”35e la 4 x 100 maschile con Davide Felicetti, Samuele Baldi, Romeo Monaci e Diego Pettorossi con l’ottimo tempo di 40”65. Settimo posto per una Abigael Chalangat sotto tono nei 5000 con 17’07”19, finale anche per Marta Giaele Giovannini nel lungo con 5,81 e per le staffette 4 x100 composta da Marta Govannini, Michela Barotti, Gaia Batti e Elisa Fossatelli con 47”01 e per la 4 x400 con Ludovica Cavo, Greta Giusti, Francesca Bianchi e Ilaria Accame con 3’43”35. Prova incolore per Francesco Alliegro che dopo le ottime prove non ha confermato il suo valore facendo fermare i cronometri a 14’44”55, Francesca Bianchi a 2’10”25, Giancarlo Perrella nel giavellotto con 61,35, Lorenzo Candiotto non andava oltre 4,60 nell’asta a seguito di una caduta, prova insufficiente per Riadh Chninni nei 1500 con 3’59”78 e del giovane Leandro D’Amore con 14,46. Si conferma ai suoi buoni livelli Margherita Voliani nei 1500 con 4’30”63 e Michela Barotti nei 100 con 12”34. Tre nulli di emozione per il giovanissimo Tommaso Russo nel peso.

