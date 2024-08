Home

27 Agosto 2024

Campionati europei giovanili di scacchi, ottima prova dei livornesi a metà gara

Situazione dopo il quinto turno

Livorno 27 agosto 2024 – Campionati europei giovanili di scacchi, ottima prova dei livornesi a metà gara

Ottima prova dei due livornesi ai campionati europei giovanili di scacchi che si stanno disputando a Praga.

Dopo 5 turni di gioco hanno ottenuto entrambe 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Nell’Open under 12 Edoardo Fulgentini, numero 28 del ranking, è al dodicesimo posto in classifica su 120 partecipanti. Il torneo è finora dominato dall’armeno Tigran Ambartsumian che ha 5 vittorie su 5 partite.

Un ottimo risultato per il vice campione italiano under 12, titolo ottenuto a luglio a Salsomaggiore.

Il faugliese, tesserato e cresciuto nella Livorno scacchi, è partito a razzo vincendo le prime 3 partite, sconfiggendo il numero 3 del tabellone in sole 20 mosse.

Dopo la sconfitta al quarto turno contro il numero 9 del tabellone; “Dodo” ha ottenuto un prestigioso e rocambolesco pareggio con il numero 12 dopo oltre quattro ore di gioco.

Dopo il turno di riposo di oggi, il torneo riprenderà domani con un altro avversario fortissimo, il polacco Pawel Brzezina, numero 7 del tabellone.

Nel torneo femminile under 14 Greta Viti è al diciottesimo posto su 115 partecipanti, partendo dal numero 32 nel ranking, in un torneo che vede in testa la georgiana Kesaria Mgeladze che è a punteggio pieno.

La due volte campionessa italiana under 12 e under 14 è partita benissimo con 2 vittorie per poi subire una sconfitta al terzo turno con una fortissima francese. Dopo un pareggio interlocutorio al quarto turno la bella vittoria al quinto con una giocatrice armena.

E anche la livornese tesserata e cresciuta nella Livorno scacchi riprenderà dopo il turno di riposo giocando con un’altra armena, Ani Nahapetyan, numero 77 del ranking.

Ancora 4 battaglie per gli allievi della scuola di scacchi “Carlo Falciani” per poi concludere con l’ultimo turno il 31 agosto e, speriamo, il 1° settembre con la cerimonia di premiazione

