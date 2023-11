Home

1 Novembre 2023

Campionati Giovanili Regionali, il resoconto dei giovani dell’US Livorno

Livorno 1 novembre 2023 – Campionati Giovanili Regionali, il resoconto dei giovani dell’US Livorno

Valdicornia 61 – Pediatrica 61 – 46 Under 17 silver bianco

«C’è un pò di delusione per come è andata – commenta l’assistente Christian Puoti-, contro un avversario alla nostra portata. Non siamo mai stati in partita, abbiamo giocato contratti e poco di squadra commettendo tanti errori e concedendo troppi rimbalzi. I padroni di casa hanno preso subito il comando andando avanti di 15 nel primo quarto ,dopodiché, quando abbiamo alzato un pochino l’intensità, siamo riusciti a rientrare sotto la doppia cifra. Ma non è bastato: gli avversari hanno condotto il risultato per il resto della partita. Adesso dobbiamo resettare e pensare alla prossima cercando di fare le cose su cui lavoriamo».

Tabellino: Demontis 4, Zucconi, Solimani 8, De Simone, Ghezzani 7, Nardi 9, Bianchi 10, Ria, Gabuzzini 4, Gargani 2, Bahrabadi 2, Salerno. All. Bertini. Ass. Puoti.

Pediatrica – Cecina 61 – 38 Under 15 silver

«Inizio di partita combattuto – dice l’assistente Puoti -, dove siamo sempre stati in vantaggio di qualche punto senza mai riuscire ad allungare e, complice un pò di emozione per il debutto, abbiamo sprecato diversi palloni per la troppa voglia di fare. Nella ripresa, alla fine del terzo quarto, siamo riusciti a incrementare piazzando un bel parziale ed arrivando sul più 20; margine che poi abbiamo gestito nell’ultimo periodo: salvo alcuni minuti dove gli ospiti hanno provato a rientrare sfruttando un calo di attenzione. Ma ci siamo ripresi chiudendo la partita e incrementando il vantaggio di qualche punto. Buona la prima e un plauso a tutta la squadra».

Tabellino: Rasin 4, Barsanti 12, Spinelli 5, Romboli 5, Simoncini 8, Manetti 2, Puccioni 3, Forapianti 11, Rossi 4, Moretti 5, Novelli, Bianchi 2. All.Bertini. Ass. Puoti.

Uappala – Donoratico 87-54 Under 19 silver amaranto

«Buon inizio di campionato – commenta coach Claudio Trocar-. Siamo partiti subito col piede giusto, con tanta pressione difensiva: tutti i giocatori hanno risposto in modo positivo, anche perché quest’anno la squadra è’ stata composta da diversi gruppi Tutti sono andati a referto ed abbiamo anche messo a segno delle giocate belle ed importanti. Buonissimo l’atteggiamento in campo di tutta la squadra Ora dobbiamo prepararci al prossimo incontro in modo positivo».

Il tabellino: Ristori 9, DeSanti 7, Candian 4, Rossi 7, Tonini 6, Coco 3, Mazzacca 20, Barca 17, D’Andrea 2, Tempestini 6, Giorgi 2, De Girolamo 4. All. Trocar,

Argentario – Pediatrica 76 -32. Under 19 silver bianco

«È normale sentirsi delusi dopo una sconfitta del genere – dice l’allenatore Marco Marianucci-. I nostri avversari erano fisicamente e tecnicamente molto più prestanti di noi. In difesa sicuramente potevamo e dovevamo fare molto di più come anche in attacco, dato che siamo stati imprecisi anche da sotto. Per noi sarà un campionato molto difficile ma ogni partita va presa come occasione per migliorarsi. Adesso non ci rimane che allenarci duramente e prepararci al meglio per la prossima sfida».

Il tabellino: Anderbegani 2, Fall 4, Moscariello 8, Ferrari 2, Pini 2, Sylla 4, Pierotti, Banchetti, Colombi 8, Meliani 2, Orlandini,. Allenatore: Marco Marianucci

