Campionati Italiani Concept2 indoor rowing 2023, è successo per il quartetto livornese

23 Maggio 2023

Livorno 23 maggio 2023 – Campionati Italiani Concept2 indoor rowing 2023, è successo per il quartetto livornese

Sabato 20 e domenica 21 maggio si sono svolti presso il centro sportivo “ Sapienza Sport “di Roma i “Concept2 Open Rowerg Championships Italy 2023”

In questa meravigliosa struttura si sono dati battaglia tantissimi atleti provenienti da ogni parte d’Italia. Tra i partecipanti anche l’equipaggio composto da Mauro Martelli dei VVF Tomei, Andrea Carbone del Circolo Canottieri Aniene, da Procaccianti Francesco e Bononomi Guido del D.L.F. Chiusi. I quattro atleti erano iscritti alla gara a staffetta 4×500 Pesi Leggeri con il nome di Sportlandia, l’associazione dei ragazzi con disabilità intellettiva di cui Martelli è il Presidente.

“La mia partecipazione alla gara”, afferma Martelli, “era in dubbio fino ad una settimana prima, perché non salivo sul Remoergometro tradizionale da oltre quattro anni ed i valori espressi non soddisfacevano le mie esigenze. Ho lavorato duramente con allenamenti mai provati fino a quel momento, ma che hanno ripagato del sacrificio.

Per quanto riguarda la gara, già da subito abbiamo visto che eravamo superiori, ed abbiamo vinto con un ottimo margine di tempo.

Con questa vittoria sono 27 i titoli italiani vinti, tra record e Campionati Concept2, che si sommano ai 2 argenti ed un oro agli europei e ai 18 primati mondiali. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi quattro mesi di preparazione specifica.”

