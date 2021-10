Home

29 Ottobre 2021

Campionati italiani giovanili a squadre, Livorno Scacchi partecipa con due squadre

Livorno 29 ottobre 2021

Da oggi, 29 ottobre al 1 novembre si disputano i campionati giovanili di scacchi ad Acqui Terme.

Oltre 70 squadre provenienti da Roma, Milano e da tutta Italia si sfideranno per la conquista dell’ambito scudetto tricolore nelle categorie giovanili a partire dall’under 10.

Livorno scacchi sarà presente con due squadre ( record di sempre) che vestiranno per l’occasione le nuove maglie amaranto con la Torre della Meloria.

Buone possibilità di ben figurare per la squadra under 10 campione regionale in carica e composta da Ettore Sassi, ormai “veterano”, e i piccoli Filippo Buonagurio, Pietro Masi ed Edoardo Fulgentini ( 9 anni ciascuno).

Proibitiva la missione per l’under 12 composta da Greta Viti, Ettore Lensi, Paolo Masi e Dino Lotti, tutti alla prima esperienza in una finale nazionale a squadre.

Tutti i giocatori sono allievi della scuola di scacchi “Carlo Falciani” che si svolge ogni sabato pomeriggio al museo di storia naturale sotto la guida tecnica di Maurizio Soventi, Ennio Politi e il maestro Andrea Raiano.

Le squadre saranno accompagnate dai due capitani Maurizio Soventi e Salvatore Sassi.

