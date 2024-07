Home

6 Luglio 2024

Campionati italiani giovanili di scacchi, ottima prova per Livorno scacchi, secondo posto di Edoardo Fulgentini nell’under 12

Livorno 7 luglio 2024 – Campionati italiani giovanili di scacchi, ottima prova per Livorno scacchi, secondo posto di Edoardo Fulgentini nell’under 12

Si è appena conclusa un’edizione record dei campionati italiani giovanili di scacchi, organizzati dalla FSI a Salsomaggiore.

8 giorni di battaglie sulla scacchiera che hanno visto la partecipazione di 1400 giocatori provenienti da tutta Italia.

Grandi soddisfazioni per Livorno scacchi che schierava 11 giocatori fra cui 3 esordienti.

Spicca il risultato di Edoardo Fulgentini che si è piazzato secondo su 222 giocatori nell’under 12 perdendo la sfida decisiva con il torinese Riccardo Costalonga che ha vinto il torneo con 8 punti su 9 partite.

Era cominciato male il torneo per il campione sociale livornese, già promettente prima nazionale a soli 12 anni, con una inopinata sconfitta al terzo turno con l’amico lucchese Catalani molto più debole sulla carta.

Da lì il “Dodo” ha inanellato 5 vittorie consecutive che lo portavano a giocarsi il titolo con il fortissimo campione torinese che lo sopravanza di più di 100 punti in classifica.

Un grave errore in apertura ha praticamente impedito di giocare e la partita si è chiusa in poche mosse.

Per il faugliese tesserato Livorno scacchi un risultato comunque straordinario.

Nello stesso torneo buon piazzamento per Mario Federico con 5 punti e mezzo, Filippo Buonagurio con 5 punti e Samio Leoni con 4 punti e mezzo.

Ottimo risultato anche per Greta Viti, campionessa italiana uscente.

La livornese ha spiazzato tutti scegliendo di giocare l’Open under 14 invece del torneo riservato alle ragazze, ma poi ha ottenuto una prestazione eccezionale: 7 punti e quarto posto a pari merito, mettendo in riga più di 220 maschi.

Nello stesso torneo ottimo piazzamento per Aron Pratelli, con 6 punti e mezzo (dodicesimo a pari merito) ed Ettore Sassi con 6 punti (ventitreesimo a pari merito).

Ottima prova anche per l’esordiente Matteo Quaranta che si piazza dodicesimo a pari merito su 175 giocatori nell’under 10 con 6 punti e mezzo.

Nello stesso torneo buon esordio per Dario Panciatici con 5 punti.

Discrete le prove anche per l’esordiente Martina Salandin dell’under 12 femminile che ha chiuso a metà classifica con 4 punti e mezzo giocando purtroppo le ultime 4 partite con la febbre alta che ne ha condizionato il risultato e per la mascotte della squadra, il piccolo Luca Doronzo, 8 anni, anche lui a metà classifica con 4 punti e mezzo nell’under 8.

Grande soddisfazione per gli allenatori Ennio Politi per gli esordienti e Roberto Corso per gli agonisti e per tutto il movimento scacchistico livornese.

Ottimo anche il risultato di squadra, 18° assoluto, anche considerando il numero dei partecipanti rispetto a Firenze e Prato che quest’anno ci hanno scavalcato in classifica regionale.

Ottimo risultato anche per la scuola di scacchi Carlo Falciani che riprenderà i primi di ottobre.