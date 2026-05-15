Home

Sport

Scherma

Campionati Italiani Under 14 di scherma: Fides Livorno protagonista, doppietta nella sciabola Giovanissimi e ottimi piazzamenti

Scherma

15 Maggio 2026

Campionati Italiani Under 14 di scherma: Fides Livorno protagonista, doppietta nella sciabola Giovanissimi e ottimi piazzamenti

Livorno 15 maggio 2026 Campionati Italiani Under 14 di scherma: Fides Livorno protagonista, doppietta nella sciabola Giovanissimi e ottimi piazzamenti

Straordinari risultati per il Circolo Scherma Fides Livorno al Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” di Riccione, la più importante manifestazione nazionale Under 14 della stagione schermistica italiana, andata in scena dal 7 al 14 maggio e valida per l’assegnazione dei titoli italiani di categoria.

Nella sciabola maschile categoria Giovanissimi (Under 12) arriva una fantastica doppietta firmata Fides: Marco Petralia conquista il titolo di campione italiano, mentre Sandro Alderigi si laurea vicecampione italiano al termine di una gara dominata dai due giovani sciabolatori livornesi.

Il percorso dei due atleti è stato praticamente perfetto sin dalla fase a gironi, chiusa entrambi al primo posto a pari merito con l’impressionante score di 30 stoccate messe e soltanto 4 subite. Un risultato che li ha collocati ai primi due posti del tabellone ad eliminazione diretta, rendendo possibile un loro incontro solamente in finale. E così è stato, dopo una serie di vittorie nette e autoritarie che hanno confermato la superiorità dei due portacolori del Fides in una competizione da oltre 80 partecipanti provenienti da tutta Italia.

Fondamentale anche il lavoro del maestro Nicola Zanotti, bravo a guidare i ragazzi nei delicati assalti di semifinale: Sandro Alderigi conquista l’accesso alla finale superando il barese Simone Natale per 10-8, mentre Marco Petralia domina il napoletano Lorenzo Timbone con un netto 10-4.

Nell’atto conclusivo è Marco Petralia ad avere la meglio per 10-5, al termine di una finale che certifica come i due ragazzi della palestra di via Allende rappresentino oggi, senza dubbio, i migliori prospetti della categoria a livello nazionale. Inoltre, per Sandro Alderigi si tratta della conferma ai vertici della sciabola italiana giovanile, dopo il secondo posto conquistato agli scorsi Campionati Italiani nella categoria Maschietti: un risultato che gli vale quindi la riconferma come vicecampione italiano anche nella stagione attuale.

Nella stessa competizione ottimo anche il 14° posto finale di Pietro Saracaj, autore di una prova molto positiva.

Grande prestazione anche al femminile nella categoria Giovanissime, dove Benedetta Vanni conquista la finale a 8 e chiude al 7° posto. La sciabolatrice del Fides disputa una bellissima gara, iniziata con 5 vittorie nel girone e proseguita con tre convincenti successi nelle eliminazioni dirette. Si ferma solamente nel match valido per l’accesso alla semifinale, cedendo di misura alla romana Lucattini per 10-8.

Nella stessa categoria chiude al 10° posto Flavia Anguillesi, che non riesce a difendere il titolo italiano conquistato nella scorsa stagione, ma è comunque protagonista di una buona prestazione. Top 64 invece per Viola Santini, mentre Olimpia Scotto è costretta al ritiro già durante i gironi a causa di un infortunio.

Tra le più grandi, nella categoria Allieve, Linda Gigoni conquista un buon 12° posto, fermandosi a poche stoccate dall’accesso alla finale a 8.

Tra gli altri risultati da segnalare anche le top 64 di Alberto Saccomani, Giulia Staccioli, Rosa Corolini, Alessandro Ianitto e Anita Saccomani.

Ottimi risultati anche per il settore fioretto del Fides Livorno, protagonista di una manifestazione di altissimo livello.

A guidare il gruppo amaranto è stato Gabriel Penzo, autore di una splendida prova nella categoria Ragazzi, conclusa con un prestigioso 8° posto nazionale. Penzo ha iniziato la competizione in maniera impeccabile, chiudendo la fase a gironi con tutte vittorie e confermandosi tra gli atleti più solidi della categoria. Nel tabellone ad eliminazione diretta il giovane fiorettista del Fides ha proseguito il proprio percorso con grande autorità, superando assalti complessi e combattuti. Particolarmente significativa la vittoria nel turno dei migliori 16, conquistata per 9-8 al termine di un incontro tiratissimo e ricco di tensione agonistica. Successivamente Gabriel ha dominato il match valido per l’accesso ai quarti di finale imponendosi con un netto 15-8.

La sua corsa si è fermata solamente a una stoccata dalla semifinale, al termine di un assalto equilibratissimo perso per 15-14. Un risultato che lascia certamente un po’ di rammarico, ma che conferma Penzo tra i prospetti più interessanti della categoria a livello nazionale.

Ottima prova anche per Diana Chou Qin-Zhen, protagonista di un’altra competizione di alto livello dopo i recenti risultati ottenuti nelle gare interregionali e nazionali. La giovane atleta del Fides conquista infatti una brillante top 16 nazionale, confermando il proprio percorso di crescita e adattamento nel panorama schermistico italiano.

Indicazioni positive anche dal resto del gruppo fioretto amaranto, autore di prestazioni incoraggianti in una manifestazione che rappresenta il massimo livello nazionale giovanile per la categoria Under 14.

Il bilancio complessivo della trasferta di Riccione conferma ancora una volta la qualità del lavoro svolto dal Circolo Scherma Fides Livorno nel settore giovanile, con risultati importanti sia nella sciabola che nel fioretto. Complimenti a tutti gli atleti e allo staff tecnico del club, che continua quotidianamente a lavorare con grande passione e competenza per la crescita sportiva e umana dei ragazzi.