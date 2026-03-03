Home

3 Marzo 2026

Livorno 3 marzo 2026 Campionati Italiani Under 23 di sciabola maschile: Fides Livorno protagonista a Caorle con l’argento di Bertini e quattro atleti nelle prime sedici posizioni

Grande prova del Circolo Scherma Fides Livorno ai Campionati Italiani Under 23 di sciabola maschile disputati domenica a Caorle. Il sodalizio labronico torna dalla rassegna tricolore con una splendida medaglia d’argento conquistata da Cosimo Bertini e con altri tre atleti nelle prime sedici posizioni, a conferma dell’eccellente stato di salute del vivaio.

Bertini, atleta Fides Livorno e portacolori delle Fiamme Oro, è stato tra i grandi protagonisti della giornata. Percorso netto nei gironi eliminatori, con tutte vittorie, e assalti di diretta sempre condotti con autorità e lucidità tattica. Nei match decisivi il livornese ha espresso una scherma brillante: netto il 15-5 inflitto a Pagano (Fiamme Gialle), mentre in semifinale ha avuto la meglio su Cicchetti per 15-12, guadagnando l’accesso alla finale. Nell’ultimo atto Bertini ha ingaggiato un confronto serrato con Tocci (Aeronautica Militare), cedendo soltanto nel finale per 15-12 e conquistando così un prestigioso secondo posto tricolore.

Ottimo anche il cammino di Edoardo Cantini (Carabinieri), autore di una gara impeccabile fino ai quarti di finale, con sole vittorie all’attivo. Il suo percorso si è interrotto nella sfida con Cicchetti, che lo ha fermato a un passo dalla zona medaglie, consegnandogli comunque un brillante piazzamento tra i migliori otto d’Italia.

A completare la grande prestazione di squadra della Fides Livorno, anche Salvatore Lazzaro e Andrea Artuso hanno centrato la top 16 nazionale. Lazzaro ha chiuso la propria prova dopo un derby tutto livornese con Bertini, deciso solo sul 15-12 al termine di un assalto spettacolare e di altissimo livello tecnico. Artuso si è invece fermato contro il futuro campione Tocci, al termine di uno scontro equilibrato e combattuto, dal quale è uscito a testa alta.

Con i risultati di Caorle il Circolo Scherma Fides Livorno conferma una presenza numericamente e qualitativamente significativa ai vertici della categoria Under 23, portando quattro atleti tra i primi sedici d’Italia in una prova di altissimo livello. Un segnale concreto della competitività del gruppo amaranto, frutto del lavoro tecnico condiviso dei Maestri Nicola Zanotti e Leonardo Tomer, presenti in gara, e della Maestra Ilaria Bianco, che contribuisce quotidianamente alla preparazione del settore, accompagnando gli atleti nel loro percorso di crescita sportiva.