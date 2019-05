Home

2 maggio 2019

Campionati Nazionali Ginnastica UISP: 4 giorni di successo a Cecina e Rosignano

Si chiude con un bilancio molto positivo la manifestazione che ha portato oltre 800 atleti da tutta Italia a esibirsi tra il Palazzetto dello Sport di Cecina e la palestra Picchi di Rosignano Solvay, in una full immersion di ginnastica femminile e maschile

Un successo di pubblico e partecipazione. I Campionati Nazionali di Ginnastica Uisp hanno fatto breccia per 4 giorni tra Cecina e Rosignano, dove oltre 800 atlete e atleti si sono esibiti nelle varie discipline, arrivando da tutta Italia e riempiendo di colore e qualità la manifestazione targata Uisp.

Il Comitato Uisp delle Terre Etrusco – Labroniche, grazie alla sinergia con Uisp Nazionale e Uisp Toscana, ha fatto da perno per l’organizzazione dei due maxi eventi. «L’evento nel complesso è veramente ben riuscito – afferma Daniele Bartolozzi, presidente Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche -. Si è visto entusiasmo rispetto all’organizzazione, alla presenza degli atleti e al seguito del pubblico. Le strutture ricettive della zona sono andate esaurite. Il nostro Comitato ha potuto grazie a questo appuntamento intensificare i rapporti con l’Amministrazione Comunale di Cecina e con le società che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Si è creata una bella sinergia e spero sia un nuovo inizio per una collaborazione proficua e lungo termine».

Oltre 700 ginnaste hanno riempito dal 25 al 28 aprile il Palazzetto dello Sport di Cecina, per le gare valevoli per i Campionati nazionali di ginnastica acrobatica Uisp. Organizzazione ben riuscita e diretta da Nicoletta Pelosino della Ginnastica Cecinese Free Time, che ha messo in campo lo staff in servizio durante le 4 giornate, nonché ha partecipato con 20 atlete classe 2006, 2007, 2008 e 2009, guidate dalle istruttrici Valentina Pietrapertosa e Sara Ceccarelli. Il team formato da Bianca Sieno, Agata Nista e Agnese Barbini si è piazzato al terzo posto nella Prima Categoria squadra mista. Consensi e complimenti sono piovuti all’organizzazione dell’evento, che a Cecina si è svolto in collaborazione con il Comune di Cecina e l’Asd Ginnastica Cecinese Free Time. Oltre 3mila persone, in totale, sono accorse alla manifestazione, tra atlete e pubblico, generando un impatto molto importante a livello turistico sul territorio.

Domenica 28 aprile, quindi, sipario aperto anche alla Palestra Picchi di Rosignano Solvay, dove circa 120 atleti provenienti da 5 regioni italiane hanno animato la tappa del Campionato nazionale di ginnastica artistica maschile. Dalla mattina alla sera, esibizioni a raffica di ginnasti di età compresa tra i 18 anni fino a sotto gli 8 anni. Buona, anche in questo caso, la risposta del pubblico.

Sul piano dei risultati, si è distinta la società livornese Giorgio La Pira, collezionando tra Cecina e Rosignano una serie di podi di assoluto prestigio, guidata dal responsabile tecnico Vittoria Martorano e dalle istruttrici Desireè Folena, Sara Greco, Monica Pellegrino, Alessia Pirina, Andrea Ricciardelli Andrea. Dal primo posto di Veronica Meni nella categoria Over a quello di Valentina Fanelli nella 2° Categoria Over; primo gradino del podio anche la squadra maschile formata da Dario Facotto, Simone Maranca e Michele Squara. E ancora i trionfi di Matilde Cau (Mini 1° Junior), Irene Tarenghi (Mini 1° Over), Sara Greco (Mini 1° Over Class. Corpo Libero) e tanti altri buoni piazzamenti per un totale di 64 atleti che hanno fatto del La Pira l’unica società che ha partecipato in tutte le categorie, dai 3 fino ai 45 anni.

I campionati nazionali riprenderanno dal 23 maggio (fino al 2 giugno) con la ginnastica ritmica al Palagolfo di Follonica (dalla Prima alla Quinta categoria); negli stessi giorni, dal 24 al 26 maggio, l’acrogym darà spettacolo a Rosignano. Montelupo Fiorentino ospiterà la ginnastica artistica con due diverse sessioni: dal 29 maggio al 2 giugno e dal 6 al 9 giugno. Ultimo appuntamento, ancora la ritmica, a Rosignano: dal 7 al 9 giugno toccherà alle categorie Mini Prima e Piccoli Oscar.