14 Dicembre 2024

Campionato Amatori Basket UISP, le livornesi

Livorno 14 dicembre 2024

Sempre più avvincente il Campionato di Serie A/1 di Basket amatori UISP della zona Pisa/Lucca/Livorno.

Se per il primo posto nonostante manchi l’ intero girone di ritorno le cose sembrano fatte con la Nuova Vigoni ancora imbattuta e passata anche a Lucca sul campo delle Banane per 74-64 dietro abbiamo con tre sconfitte quattro squadre fra cui l’ Accademia Navale che è caduta a Viareggio con i Dolphins per 70-59 e i Seagulls (nella foto con i propri sostenitori dopo una vittoria) che hanno riposato essendo il girone dispari insieme ai pisani dello Zavrano e appunto i lucchesi delle Banane, seguite a ruota da Viareggio Dolphins e Piero Can’t Team Pontedera che di gare ne hanno perse quattro. Insomma, la lotta per le posizioni Play Off è più che mai incerta.

Perde purtroppo lo scontro diretto per la salvezza il VideoEvents.it con La Perla Santa Maria a Monte per 67-50. A questo punto i ragazzi di Benetti la strada per mantenere la categoria si fa impervia, ma con nove partite ancora da giocare e con i nuovi innesti in arrivo i gialloverdi ci proveranno fino in fondo.

La prossima settimana, ultima prima della sosta natalizia, vedrà la Nuova Vigoni recuperare il match di Viareggio con i Dolphins lunedì alle 21,45 e giovedì per la prima di ritorno far visita allo Zavrano Pisa alle 21,30.

Sempre lunedì alle 22,30 i Seagulls si recheranno a Santa Maria a Monte a fare visita alla Perla mentre il VideoEvents.it sarà di scena a Lucca martedì alle 22 con le Banane.

In Serie A/2 nel Girone delle livornesi le Scimmie hanno chiesto il rinvio del match che dovevano disputare a Piombino causa numerose defezioni per influenza e lavoro.

Ne approfittano l’ Athletico MNT che batte gli Stagno Bullfrogs per 62-54 issandosi al secondo posto e I Libici che, battendo nel derby La Fortezza 63-55, sono primi da soli.

Nel prossimo turno lunedì alle 21,45 alla Gemini derby di alta classifica fra Athletico MNT e Scimmie, mentre martedì alle 21,15 la Fortezza giocherà a Volterra.

Mercoledì gli Stagno Bullfrogs riceveranno sul campo casalingo di Fauglia la Casa Culturale San Miniato, chiuderà venerdì alle 21,30 il match in programma al PalaCubo di Piombino il match tra i padroni di casa degli Steelworkers e i Libici.

