Campionato disabilità, Arianna e Ginevra dominano le classifiche

Disabilità

9 Dicembre 2025

Livorno 9 dicembre 2025

Forlì, emozioni al Campionato Italiano FISR: due atlete della Polisportiva La Rosa Livorno conquistano l’oro nell’inclusione

Un weekend di sport, coraggio e inclusione quello vissuto al Pattinodromo di Forlì, dove due atlete con disabilità intellettiva della Polisportiva La Rosa Livorno hanno partecipato per la prima volta al Campionato Italiano FISR, conquistando entrambe la vetta delle classifiche nelle rispettive categorie. Una pagina di sport che va oltre la competizione e che racconta crescita personale, talento e forza di volontà.

Arianna Balleri, oro sulle note di Frozen: tecnica, emozione e crescita personale

La performance di Arianna Balleri è stata una delle più celebrate dell’intero evento. Sul brano di Frozen, la giovane atleta livornese ha interpretato la “principessa del ghiaccio” con una grinta e un’eleganza che hanno incantato la giuria, portandola a conquistare un prestigioso oro e punteggi che hanno toccato anche il 9.

Arianna, che pattina da circa tre anni e rientra nello spettro autistico, sta vivendo un percorso di crescita eccezionale. L’attività sportiva la aiuta a migliorare concentrazione, capacità di gestione e autonomia, riducendo sempre più la distanza rispetto ai coetanei normodotati. Il pattinaggio, per lei, non è solo una disciplina: è un ponte verso il mondo, un motore di autostima che porta benefici nella quotidianità, a scuola e in famiglia.

Ginevra Maria Fortuna, la gioia della gara e un oro che commuove

Sul ghiaccio di Forlì ha brillato anche Ginevra Maria Fortuna, da più di sei anni impegnata nel pattinaggio e affetta da sindrome di Down. Con la sua energia travolgente, ha emozionato il pubblico e perfino la giuria. La sua esibizione, costruita sulle note frizzanti di Coca-Cola a mille di Orietta Berti, è stata impeccabile: determinazione, sorriso e tecnica l’hanno portata a superare le aspettative, conquistando una meritatissima medaglia d’oro.

Ginevra è un esempio di costanza e passione: anche la sua crescita sportiva è il frutto di anni di impegno, allenamento e determinazione, qualità che emergono ad ogni sua competizione.

Inclusione in pista: 20 atleti e nuove discipline FISR dedicate

Alle gare hanno partecipato una ventina di atleti con disabilità intellettiva e visiva, impegnati non solo nel pattinaggio artistico ma anche in discipline come corsa, freestyle e skateboarding. Alcuni concorrenti hanno potuto contare sull’assistenza tecnica in pista, come previsto dal regolamento, mentre le due atlete livornesi hanno gareggiato in completa autonomia, evitando penalizzazioni e mostrando una sicurezza che testimonia anni di lavoro sul campo.

Un campionato storico: nasce il primo regolamento CIP per il pattinaggio

Il successo della manifestazione è anche merito della signora Cristina Vicinanza e del suo staff federale, che hanno lavorato per un anno alla stesura del regolamento ufficiale FISR–CIP, rendendo possibile il primo Campionato Italiano per atleti con disabilità. Un risultato che segna un momento storico per il pattinaggio inclusivo in Italia.

Il sostegno della Polisportiva La Rosa Livorno

Arianna e Ginevra erano accompagnate dal maestro inclusivo Letizia Tinghi, in stretta collaborazione con il tecnico Giuliana Perfetti, figure che ogni giorno sostengono le due atlete nel loro percorso sportivo e personale.

Grande orgoglio è stato espresso anche dal presidente della Polisportiva La Rosa Livorno, Mario Tinghi, da tutto lo staff tecnico e dalle compagne di allenamento, che hanno salutato con entusiasmo questo doppio trionfo:

“Complimenti alle nostre due campionesse. Il loro impegno, la loro crescita e la loro forza sono un esempio per tutti noi.”

Sport e inclusione: una vittoria per tutta la comunità

Il risultato di Arianna e Ginevra non è solo una vittoria sportiva: è la dimostrazione concreta di quanto lo sport possa diventare un mezzo straordinario di inclusione, crescita e autonomia. A Forlì non sono state premiate solo due medaglie d’oro, ma due storie di coraggio che illuminano il cammino di tante famiglie e realtà sportive impegnate nel sostegno alle persone con disabilità.