13 Luglio 2021

Campionato Italiano Cadetti Karate, Bombardi conquista il bronzo

Livorno 13 luglio 2021

Un ottimo risultato ottenuto dal settore giovanile della ASD Esercito – 187° reggimento paracadutisti “Folgore” di Livorno, al Campionato Italiano Cadetti della disciplina olimpica del Karate, svoltasi domenica scorsa.

Una competizione durata 3 giorni, che ha coinvolto tutte le categorie di classe, dagli Esordienti (12 – 13 anni d’età) ai Seniores (over 18), indetto dalla FIJLKAM – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, presso il centro olimpico del PalaPellicone a Lido di Ostia – Roma.

Nell’intero fine settimana, l’evento ha visto schierare 140 squadre con 509 iscritti, tutti pronti per la disputa dell’ambito titolo in palio del tricolore, tanto attesa da oltre un anno, per definire i migliori atleti della specialità del Kata (forme), che si sono dati battaglia sui 4 quadrati di gara allestiti per l’occasione.

Tra questi ha ben figurato il folgorino Leonardo BOMBARDI che ha conquistato la salita al podio con la meritatissima medaglia di bronzo.

Leonardo, con i suoi 4 confronti, ha dato prova delle sue capacità individuali, le quali, sono state ben apprezzate ed hanno evidenziato le proprie caratteristiche espresse dalle prestazioni tecniche ed atletiche, valutate dagli Ufficiali di Gara, tra le migliori del momento.

Un risultato importante, il successo del folgorino, ottenuto e preparato con estrema difficoltà, abnegazione e tanta dedizione, in un momento delicato e sofferto da tutto il mondo dello sport, dovuto al disagio sanitario e sociale scaturito con tutte le restrizioni imposte dalla pandemia per Covid 19.

A tale premessa, tutto il team della ASD 187° ha saputo abbattere ogni criticità incontrata, lungo il percorso di preparazione.

Inoltre, a competizione ultimata, la classifica generale per club ha visto la ASD Esercito – 187° Folgore posizionarsi al terzo posto e la targa di merito dedicata al tecnico, è stata consegnata al coach presente, Vincenzo CORVAGLIA.

