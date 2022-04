Home

Campionato Italiano di Duathlon Giovanile a Magione: continuano i successi per Livorno Triathlon

11 Aprile 2022

Livorno 11 aprile 2022

Si sono disputati a Magione, sul lago Trasimeno, i Campionati Italiani di Duathlon Giovanile il 9 e 10 aprile.

Nella cornice dell’autodromo dell’Umbria si sono sfidati oltre 1100 atleti provenienti da tutta Italia e oltre 95 Società, dando luogo a uno splendido spettacolo di sport.

La Livorno Triathlon si è presentata all’appuntamento con una folta rappresentanza di triatleti:

ben 37 giovani, dalla categoria cuccioli a quella Youth B.

I giovani si sono distinti per impegno, raggiungendo anche alcuni prestigiosi podi e, in generale ottimi risultati.

Sabato 9 aprile si sono disputate le gare individuali e segnaliamo l’ennesima ottima prestazione di Margherita Voliani, decima nella categoria Youth B. Il secondo posto nella categoria Ragazze di Sofia Giunta e il primo posto, nella categoria Esordienti, per Sveva Bertolucci.

L’appuntamento di Magione, era per squadra giovanile Livorno Triathlon, anche la terza gara del circuito interregionale centro che ha aggiudicato i titoli di Campione interregionale a Sofia Giunta per la categoria Ragazze; a Sveva Bertolucci per la categoria Esordienti e a Giacomo Pardini per la categoria Ragazzi.

Ottimo il quarto posto di Anna Pollini nella categoria Ragazze, il secondo posto di Ulisse Bertolucci nella categoria Esordienti e di Gabriele Lasorsa nella medesima categoria.

Le parole di Giacomo Pardini, giovane triatleta Livorno Triathlon che ha iniziato il triathlon l’anno scorso.

Un inizio in sordina ma si è sempre allenato con sacrificio e determinazione e quest’anno ha potuto raccogliere i frutti delle sue fatiche, salendo sul podio più alto del circuito Interregionale:

“Giornata difficile, vento e qualche goccia di pioggia hanno caratterizzato la gara di tutti noi. Bisognava sfruttare la scia, come consigliato dal coach, e dare il massimo senza paura.

Dopo il riscaldamento, fatto insieme a Oliviero e Gabriele, siamo partiti, chi con più, chi con meno tensione.

Prima frazione insieme al gruppo dei primi e ci sono stato dietro con molta fatica per quasi tutta la gara, peccato che in zona cambio ho sbagliato e per questo sono arrivato 15° invece che, probabilmente, tra i primi dieci.

Alla premiazione ero molto felice per i miei compagni che si sono posizionati bene, ed emozionato per essere salito sul primo gradino del podio interregionale (di cui non sapevo nemmeno il significato).

Dopo avere ottenuto un risultato così importante come il podio, mi allenerò sempre di più per ritornarci, con i preziosi consigli di Enzo, Francesco e Marina“.

Domenica 10 aprile è stata la volta delle staffette, cui hanno partecipato 50 squadre.

Erano presenti con la staffetta composta da Federico Fasano; Margherita Voliani; Lorenzo Scali e Nicole Fasano e hanno ottenuto uno splendido sesto posto e i complimenti del Presidente Fabio Quaglierini, orgoglioso dei giovani della sua squadra e degli allenatori che li seguono con costante dedizione: Enzo Fasano; Marina Matarazzo e Francesco Laino.

