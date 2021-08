Home

Sport

Dama - Scacchi

Campionato italiano giovanile di scacchi, bella prestazione dei livornesi

Dama - Scacchi

30 Agosto 2021

Campionato italiano giovanile di scacchi, bella prestazione dei livornesi

Livorno 30 agosto 2021

Sabato 28 agosto si sono conclusi i campionati italiani giovanili di scacchi dopo 7 giorni e 9 combattutissimi turni di gioco.

Ben 630 ragazzi e bambini dai 6 ai 19 anni provenienti da tutta Italia si sono sfidati al “nobil giuoco” presso il Palazzo dei congressi di Salsomaggiore Terme.

Buona la prestazione della folta rappresentanza livornese, la più ricca di sempre, con ben 7 giocatori tesserati all’ASD Livorno scacchi che hanno tenuto alto il colore amaranto della scuola di scacchi federale intitolata a Carlo Falciani.

Strepitosa la prestazione di Greta Viti che nel torneo femminile under 12 si è classificata all’8° posto con 5 punti e e mezzo dopo aver a lungo cullato la speranza di classificarsi fra le prime tre.

Greta è al suo primo anno alla scuola di scacchi e ovviamente al suo primo campionato italiano ed è una grande promessa degli scacchi livornesi, una vera “regina degli scacchi” che sull’onda della famosa serie televisiva si è avvicinata al gioco dei re.

Solo l’emozione e l’inesperienza le hanno impedito un risultato ancora migliore.

E ora vediamo alla prestazione dei maschi.

Nel fortissimo torneo under 16, 88 giocatori fra cui maestri e candidati maestri, lusinghiera prestazione di Raul Barbetti che totalizza 5 punti e si piazza 26.mo a pari merito, sfiorando la terza categoria nazionale per cui è ormai maturo.

Nel torneo under 12 con 118 partecipanti buona prestazione di Ettore Lensi che al suo primo campionato italiano e dopo un solo anno di scuola di scacchi ha realizzato 4 punti.

E ora veniamo al torneo under 10 che vedeva la presenza di ben 4 livornesi, di cui 3 absolute beginners.

Buona prestazione di Ettore Sassi, fra i primi 10 fino all’ultimo turno, nel quale purtroppo è stato sconfitto. 5 punti e mezzo per lui e quattordicesima posizione a pari merito.

Sorprendente la prestazione di Filippo Buonagurio, 9 anni non ancora compiuti, che realizza 5 punti e si piazza nella parte alta della classifica.

Più che sufficiente la prestazione di Matteo Masi ed Edoardo Fulgentini, anch’essi 9 anni non ancora compiuti e alla loro prima esperienza in un torneo così difficile. 3 punti e mezzo per entrambe e tante occasioni per rifarsi.

Viva soddisfazione per il presidente ASD Livorno scacchi Andrea Raiano e i tecnici federali della scuola di scacchi Maurizio Soventi e Ennio Politi per questo risultato che ha contribuito al grande exploit della Toscana che si è piazzata al quinto posto nel computo generale dei risultati.

Per molti di questi giocatori la stagione non è ancora finita.

Alle viste il campionato italiano a squadre e il campionato regionale giovanile a squadre.

La scuola di scacchi “Carlo Falciani” riapre i battenti il 18 settembre al Museo di storia naturale e al Circolo ARCI Carli a Salviano, con orari e modalità che saranno presto comunicati.

Venerdì 10 settembre riprende anche l’attività di scacchi al circolo ARCI Carli con sessioni di gioco libero aperte ai soci dalle 17 alle 20.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin