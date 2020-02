Home

Campionato italiano juniores di karate, Oro per Bozzi e bronzo per Stella

5 febbraio 2020

Livorno 5 febbraio 2020 – Un altro impegno agonistico portato a termine dalla ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, è stato quello del fine settimana scorso, che ha riguardato la fase regionale alla qualificazione del “Campionato Italiano Juniores”, classe dei 16 – 17 anni d’età, organizzato dal Comitato Tecnico Regionale – CTR Toscana settore Karate della FIJLKAM, svoltasi presso l’impianto sportivo di Firenze.

Eccellente è stata la prestazione dell’ atleta combattente Andrea Bozzi, che ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria di peso 68 Kg. Il giovane, cadetto di secondo anno, del 2005, ha dominato i competitori durante la marcia verso il podio, primeggiando tutti e 4 gli incontri sostenuti. Da tempo impegnato in trasferte internazionali in Europa, per una crescita individuale mirata e di livello, il folgorino ha dominato la categoria vincendo gli incontri per 2 a 0, 1 a 0, 5 a 0 e 2 a 1. Tattica, tecniche di pugno, di calcio e proiezioni (atterramento dell’avversario) sono stati i valori della prestazione espressa dall’energico folgorino, catturando l’attenzione del pubblico presente e aggiudicandosi il titolo di “Campione toscano”. A fine mese, Andrea, sarà impegnato al PalaPellicone di Lido di Ostia, per disputare la finale nazionale.

Inoltre, dalla 61 Kg, è giunta la medaglia di bronzo di Christian Stella , che con l’ottima prestazione, il fighter blu/azzurro, ha raggiunto il podio, dopo aver sostenuto 2 match.