21 Marzo 2023

Campionato Italiano, un oro e tre bronzi per asd esercito folgore

Livorno 21 marzo 2023

Eccellenti, le prestazioni espresse dagli atleti della squadra agonistica, appartenete alla ASD Esercito – 187 reggimento paracadutisti Folgore di Livorno, convocati ufficialmente dal Comitato Regionale Toscana settore Karate – CRTK, per rappresentare la regione del “pegaso” (simbolo della regione Toscana) al Campionato Italiano per Rappresentative Regionali, organizzata dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – FIJLKAM, nel week end scorso, presso il centro olimpico del PalaPellicone in Lido di Ostia- Roma.

Competenza e capacità dimostrate dall’atleta veterano Vincenzo CORVAGLIA, gli hanno garantito la conquista della medaglia d’oro e il titolo di Campione Italiano per Regioni, nella classe Master specialità Kata “forme”.

Ha seguito nel femminile la medaglia di bronzo della folgorina Elena DI LELIO, componente della squadra over 18.

Il primo successo nella specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato” è arrivato nel femminile, con la conquista della medaglia di bronzo dell’atleta combattente, Emma Ludovica FRIZZI che si è confrontata con le atlete più prestanti di ogni regione d’Italia e, giunta alla semifinale, purtroppo, ha ceduto il passo all’’avversaria pugliese. Nella disputa della “finalina”, delle fasi di ripescaggio, ha superato il match per due (2) a 1 (uno), aggiudicandosi il gradino del podio alla prestigiosa e attesa competizione.

A seguito nel maschile, la medaglia di bronzo del folgorino Andrea BOZZI, dalle prestazioni agonistiche ricche di energia pura e di tensioni emotive coinvolgenti, percepite dai match particolarmente combattuti, peculiarità di Andrea, che ha conquistato la medaglia medaglia di bronzo, nella classe Juniores – 76 Kg. Inarrestabile e in corsa, ha dominato la disputa della “finalina” con un netto 4 a 0.

Inoltre, ottime le prove degli atleti Giovanni ROMANO, Jacopo CITI e Samuele CORVAGLIA, che hanno ben dimostrato audacia e uno spiccato sentimento agonistico.

Tra lo staff tecnico della Regione, è stato convocato per l’importante manifestazione, il direttore tecnico della ASD 187 Antonio CITI, in qualità di collaboratore tecnico regionale, che ha seguito gli atleti in gara.

