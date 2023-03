Home

14 Marzo 2023

Campionato Provinciale di dama italiana, ecco i vincitori

Livorno 14 marzo 2023

Ha ottenuto un riscontro molto positivo e una soddisfazione generale l’organizzazione del Campionato Provinciale di dama italiana, che si è svolto nell’accogliente salone del Circolo Pizzi-Le mì bimbe, a Ardenza. Una considerevole partecipazione, che ha raggiunto quasi le 30 unità, sia di adulti che di bambine e bambini.

Fra gli adulti il Campione del Mondo in carica di dama inglese, il livornese Matteo Bernini, mentre il suo concittadino, pluricampione iridato, Michele Borghetti, organizzatore del torneo, ha svolto l’attività di arbitraggio coadiuvando il bravissimo Direttore di gara Valerio Malotti di Piombino.

I giocatori sono stati suddivisi in 4 gruppi, due per gli adulti (per valore tecnico) e due per i bimbi, questi ultimi per età.

Nel gruppo dei big si è registrata una marcia trionfale di Matteo Bernini che ha vinto con ben due punti di vantaggio sul Grande Maestro piombinese Claudio Ciampi. Terzo, sempre da Piombino, il Maestro Alessandro Malotti, fresco Campione regionale. Seguono Vito Certa, Marcello Fantozzi e Nicola Belcari.

Nel secondo gruppo degli adulti, un ottimo risultato quello ottenuto dal vincitore Gianfranco Muti di Piombino, seguito a 3 punti di distanza da François Aridon sempre di Piombino, terzo Massimo Boldrini di Livorno, che ha preceduto un folto gruppo di esperti giocatori.

Fra questi ottima la prestazione del giovanissimo Andrea Palumbo, poco più di 10 anni, che si è preso la soddisfazione di battere un adulto di oltre 50 anni più grande di lui. Ricordiamo che Andrea Palumbo è il Campione italiano under 10, titolo conquistato lo scorso anno a Palermo.

Nel gruppo dei bimbi junior nettissima l’affermazione di Clara Damari, che due settimane prima aveva già conquistato il titolo di campionessa regionale junior. Seconda Mina Touami, seguita da Siria Sacconi e altri bambini.

Nel gruppo dei “pupilli” vittoria di Caterina Tozzi, seguita da Adele Baccigalupo e Anna Damari.

In conclusione un ottimo torneo per il quale Michele Borghetti ha ringraziato gli sponsor “Pizzeria Il Ventaglio di via Grande” e “Livornononstop”, la responsabile del Circolo Pizzi-Le mì bimbe Susy Bottici, l’arbitro Valerio Malotti, tutti coloro che hanno partecipato al Campionato, i genitori dei bambini e i tesserati del circolo che hanno dato una collaborazione fattiva nella parte logistica del torneo e, In primis, i meravigliosi 14 bimbi e bimbe che si sono dati battaglia sulla damiera.

