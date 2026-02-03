Home

3 Febbraio 2026

Livorno 3 febbraio 2026 Campionato Regionale Assoluti di Sciabola: il Fides trionfa a Pontedera con Paolantonio e Farneti sul podio

Si è svolto sabato 31 gennaio 2026 a Pontedera il Campionato Regionale Assoluti di Sciabola, appuntamento che ha visto il Circolo Scherma Fides di Livorno protagonista con risultati di assoluto rilievo.

Nella gara di sciabola maschile, Niccolò Paolantonio ha conquistato il titolo di Campione Regionale Assoluto, al termine di una prova condotta con grande autorevolezza. Dopo aver chiuso il girone con tre vittorie, l’atleta amaranto ha dominato la fase a eliminazione diretta, imponendo il proprio ritmo in ogni assalto fino alla finale, dove si è aggiudicato il titolo con un netto 15-9, confermando solidità tecnica e maturità agonistica.

Nella competizione di sciabola femminile, Diletta Farneti ha ottenuto una medaglia d’argento, chiudendo al secondo posto regionale. Un risultato che testimonia la sua presenza costante ai vertici regionali e che rappresenta un ulteriore passo nel suo percorso di crescita sportiva.

Il Campionato Regionale di Pontedera ha offerto un’importante occasione di confronto per gli atleti amaranto, che hanno saputo ben figurare in pedana, confermando la qualità del lavoro svolto dal settore sciabola del Circolo Scherma Fides di Livorno.