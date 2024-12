Home

Campionato Regionale Toscano 2024: successo per l’ASD Kodokan Livorno 1990

16 Dicembre 2024

Livorno 16 dicembre 2024 Campionato Regionale Toscano 2024: successo per l’ASD Kodokan Livorno 1990

Il Campionato Toscano 2024, che si è disputato domenica 15 dicembre presso il Palagolfo di Follonica, ha visto la palestra ASD Kodokan1990 Livorno distinguersi con due nuovi campioni regionali e diverse prestazioni di rilievo dei suoi atleti.

Per la categoria Junior e Senior cinture nere hanno combattuto gli agonisti Bragagni, Corsani, Marinò, Quedrotti e Gaia; nella categoria Senior Cinture verdi l’atleta Ciucci; nella categoria Cinture marroni Esordienti B il judoka Borchi mentre nelle Cinture gialle Esordienti B l’atleta Martinez.

A questo evento hanno partecipato numerosi judoka toscani pronti a contendersi i titoli nelle varie categorie di peso.

Davide Bragagni (66 kg) e Cristiano Marinò (100 kg) sono i nuovi campioni toscani della palestra. Bragagni ha offerto una performance impeccabile, vincendo tutti i suoi incontri per ippon, mentre Marinò, tornato alle competizioni dopo un anno di stop, ha raggiunto il gradino più alto del podio, dimostrando grande determinazione e abilità sul tatami.

Davide Corsani (81 kg), nonostante un infortunio al naso al primo incontro, ha continuato con tenacia la gara, conquistando un meritatissimo terzo posto. Bronzo anche per Alejandro Martinez (60 kg).

Argento per Alessandro Ciucci (81 kg) come per Tommaso Borchi (46 kg) che ha concluso al secondo posto in una gara caratterizzata da un combattimento dubbio, dove un’azione inizialmente valutata come ippon è stata poi ridimensionata a wazari e infine non assegnata.

Anche se non hanno raggiunto l’obiettivo del podio, Emanuele Quedrotti e Federico Gaia meritano un plauso per la determinazione con cui hanno affrontato questa gara impegnativa. Il Kodokan Livorno, insieme al Direttore Tecnico, Luca Aiello, esprime gratitudine a tutti gli atleti per lo spirito di squadra dimostrato in questo importante appuntamento agonistico che con le loro prestazioni hanno permesso alla palestra di classificarsi 9° su 37 società partecipanti.

