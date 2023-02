Home

2 Febbraio 2023

Campionato Uisp, poker di gol per il Livorno Forenze

Livorno 2 febbraio 2023 – Campionato Uisp, poker di gol per il Livorno Forenze

È tornato il campionato Uisp a suon di gol: poker esterno del Livorno Forense, tris casalingo del Serrazzano, mentre lo Sporting Club Rosignano fa suo il derby con il Circolone Solvay

Dopo una sosta di oltre un mese il torneo è ripartito con la prima giornata di ritorno. Giovedì 2 febbraio, invece, si giocano le due semifinali di serie Bronzo in Coppa

Dopo la finestra dedicata alla Coppa Uisp Terre Etrusco-Labroniche, è tornato in scena il campionato di calcio a 11 Amatori, organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche.

La prima di ritorno registra un solo pareggio e vede andare a segno tutte le squadre di prima fascia. Se la capolista Palazzi si aggiudica a tavolino il match contro l’Africa Academy e sale a 34 punti, lo Sporting Club Rosignano si è aggiudicato il derby con il Circolone Solvay: 2-0 al Barbensi con le reti di Luciano De Trane e Samuele Panicacci, pronostico rispettato e salto a 29 punti per i biancoazzurri, che mantengono la seconda piazza in graduatoria.

Tre punti sotto c’è il Livorno Forense, protagonista di un poker esterno: 1-4 sul manto del Circolo Petrarca e qui spicca la doppietta di Christian Catania, a cui si aggiungono le reti di Marangio e Norfini.

Vince il Serrazzano, quarto della classe a quota 23 dopo il 3-1 interno servito all’Atletico Ardenza, affondato dai gol di Saccardi, Gherardi ed Ez Zhari.

Successo che fa morale e classifica in vista del confronto con il Palazzi in programma sabato 4 febbraio.

Seppur di misura, vince anche il Vada, a cui basta una rete per battere (e scavalcare al quinto posto in classifica) il Quercianella Termisol Termica. Infine, posta in palio divisa a metà tra Amatori Colli Marittimi e Arci La California Amatori, che chiudono la disputa sull’1-1.

Prima della seconda giornata di ritorno, giovedì 2 febbraio si completa il quadro delle semifinali di ritorno in Coppa: alle 21 al Cini di Livorno si giocherà Atletico Ardenza – Amatori Colli Marittimi (0-0 all’andata), mentre al Della Pace (stessa ora) in campo Circolo Petrarca e Africa Academy (all’andata 5-2 in favore dell’Africa Academy).

Ecco la classifica del campionato dopo la prima di ritorno:

Palazzi 34, Sporting Club Rosignano 29, Livorno Forense 26, Serrazzano 23, Vada 20, Quercianella Termisol Termica 19, Circolone Solva 18, Arci La California Amatori 11, Africa Academy e Atletico Ardenza 7, Circolo Petrarca 6, Amatori Colli Marittimi 2.

Il programma della seconda di ritorno: Arci La California Amatori – Sporting Club Rosignano (sab 4 ore 14:30), Serrazzano – Palazzi (sab 4 ore 15), Circolone Solvay – Quercianella Termisol Termica (sab 4 ore 15), Vada – Circolo Petrarca (sab 4 ore 17), Atletico Ardenza – Amatori Colli Marittimi (lun 6 ore 21), Livorno Forense – Africa Academy (lun 6 ore 21).

