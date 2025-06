Home

Sport

Pattinaggio

Campionesse a rotelle, il pattinaggio livornese brilla nel Libero a Bologna

Pattinaggio

11 Giugno 2025

Campionesse a rotelle, il pattinaggio livornese brilla nel Libero a Bologna

Livorno 11 giugno 2025 Campionesse a rotelle, il pattinaggio livornese brilla nel Libero a Bologna

Caldo torrido fuori, scintille sulla pista a Caldera di Reno (Bologna). Nella giornata di martedì, le giovani atlete della polisportiva La Rosa Livorno hanno lasciato il segno al Campionato Nazionale UISP di pattinaggio artistico, specialità Libero, conquistando medaglie e meritati applausi.

In una competizione di alto livello tecnico e con avversarie agguerrite, le livornesi hanno saputo distinguersi per eleganza, precisione e spirito agonistico. I risultati parlano chiaro:

Mazzola Ludovica , classe 2017, ha ottenuto una splendida medaglia d’argento nella categoria Giovanissime A .

Falleni Emma , classe 2016, ha centrato anche lei il secondo gradino del podio , nella categoria Giovanissime B .

Ma la vetta è arrivata grazie a Denaro Nicole , classe 2014, che ha conquistato il titolo italiano nella categoria Esordienti Regionali B , portando a casa l’oro.

Bastrei Gemma, anch’essa 2014, ha sfiorato il podio classificandosi quarta, in una gara combattutissima.

Gare impeccabili, curate nei minimi dettagli, senza errori evidenti e ricche di elementi tecnici che hanno entusiasmato il pubblico. Uno spettacolo vero e proprio, che ha confermato il valore del vivaio labronico.

Le ragazze sono seguite dalla tecnica Savi Cinzia, che insieme allo staff della polisportiva La Rosa ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto e per i risultati raccolti. «Queste giovani atlete stanno portando grandi soddisfazioni al pattinaggio livornese, e il loro impegno in più discipline è motivo d’orgoglio per tutta la città», sottolinea la società in una nota.

Una giornata da incorniciare, che conferma La Rosa Livorno come fucina di talenti del pattinaggio artistico italiano.