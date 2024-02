Home

Campo di calcio a Vada, il Comune cerca un terreno

15 Febbraio 2024

Livorno 15 febbraio 2024 – Campo di calcio a Vada, il Comune cerca un terreno

Nell’ottica di offrire alla cittadinanza uno spazio di aggregazione e socializzazione legate allo sport, il Comune di Rosignano Marittimo ha avviato un’indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse da parte di privati al fine di procedere all’acquisto di un appezzamento di terreno da destinare alla realizzazione di impianto sportivo/campo di calcio nella frazione di Vada.

A seguito della Delibera di Giunta numero 8 del 18 gennaio 2024, infatti, è stato pubblicato online un avviso pubblico rivolto a cittadini privati, associazioni e organizzazioni sportive che sono interessate alla cessione di un’area pubblica da destinare alla realizzazione di un campo di calcio a Vada. Il terreno dovrà avere un’estensione di almeno 15mila metri quadrati e avere caratteristiche tali da garantire la realizzazione di un campo da calcio, conforme alle norme Coni per l’impiantistica sportiva, tribuna e servizi vari di supporto (spogliatoi per atleti, giudici di gara, primo soccorso ecc..), aree da destinare a parcheggio dei mezzi di trasporto sia degli utenti spettatori, sia degli utenti sportivi, oltre che dei mezzi di soccorso.

Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre venerdì 1 marzo 2024, a mano o per raccomandata, presso l’Ufficio Patrimonio del Comune di Rosignano, in via dei Lavoratori 21, in un plico chiuso riportante la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISIZIONE DI TERRENO DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO/CAMPO DA CALCIO – NON APRIRE”.

Alla manifestazione d’interesse – una per ogni singolo terreno oggetto di offerta – dovranno essere obbligatoriamente allegati anche l’estratto di mappa catastale e planimetria dell’area dove è ubicato il terreno; la relazione tecnica illustrativa corredata di materiale fotografico; la documentazione inerente la provenienza e il possesso del terreno.

Le proposte pervenute, saranno valutate da una Commissione, che per la scelta dell’offerente seguirà alcuni criteri relativi all’ubicazione e caratteristiche del terreno, destinazione urbana e idoneità, localizzazione in relazione alle dinamiche sociali, abitative e infrastrutturali del territorio e prezzo di vendita.

La proposta è vincolante per l’offerente per 180 giorni a partire dal 1 marzo.

L’avviso pubblico, con tutte le specifiche e i dettagli, è pubblicato online sul sito istituzionale del Comune di Rosignano, nella sezione “bandi e avvisi vari rivolti ai cittadini” insieme alla “proposta” e alla “dichiarazione” da scaricare.

Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Patrimonio Comune di Rosignano, telefonando ai numeri 0586/724431 e 0586/724275 o inviando una email agli indirizzi g.gennai@comune.rosignano.livo rno.it e f.locci@comune.rosignano.livor no.it.

