Home

Provincia

Isole

Elba

Campo nell’Elba: i carabinieri rintracciano e arrestano un condannato, efficienza e legalità anche sotto Natale

Elba

28 Dicembre 2025

Campo nell’Elba: i carabinieri rintracciano e arrestano un condannato, efficienza e legalità anche sotto Natale

Isola d’Elba (Livorno) 28 dicembre 2025 Campo nell’Elba: i carabinieri rintracciano e arrestano un condannato, efficienza e legalità anche sotto Natale

Nell’ambito della costante attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri nell’ottica di garantire una cornice di sicurezza in un periodo caratterizzato da maggiori presenze e spostamenti, i Carabinieri della Stazione di Campo nell’Elba hanno individuato e tratto in arresto un uomo in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria in forza del quale deve scontare una pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione, inflitti per reati contro il patrimonio commessi fuori regione negli anni scorsi. Dopo le formalità di rito, l’uomo, un operaio stagionale, è stato tradotto presso la Casa di Reclusione di Porto Azzurro.