12 Dicembre 2024

Livorno Civica fa il punto sui lavori

Lo sport, gli impianti sportivi, i progetti ed i sogni realizzati, quelli in fase di realizzazione, le difficoltà, le sfide.

Tutto dentro alla Livorno del fare, quella che Livorno civica sta seguendo nella squadra che compone la maggioranza, con la quale lavora, giorno dopo giorno, fianco a fianco tra amministrazione e cittadini.

Livorno 12 dicembre 2024 Campo Scuola, lavori in corso: investimenti e soluzioni per migliorare l'atletica cittadina

Arianna Terreni, del direttivo di Livorno Civica ci ha fatto gentilmente il punto sullo stato degli impianti sportivi cittadini, con particolare riferimento al campo scuola di fronte allo stadio. Qui di seguito il suo resoconto

“Ci abbiamo creduto e ci crediamo anche perché negli ultimi 5 anni l’amministrazione ha rigenerato; piscine, ippodromo, PalaMacchia, Modigliani Forum e diverse palestre scolastiche. L’amministrazione ha inaugurato lo skate park e rigenerato il campo della pace chiuso e abbandonato da tempo oltre appunto al campo scuola.

Il 5 dicembre a seguito delle richieste di un cittadino abbiamo fatto un salto al campo scuola, che per chi non lo vede da qualche anno, risponde subito con la forma di una una bella sorpresa.

Ad aprile è stata completamente rinnovato il manto della pista di atletica leggera che ha regalato alla città una nuova pista con tappetino in gomma ricoperto da rivestimento in granuli di uno spiccato colore blu e azzurro. Si è speso 633mila euro per il manto, per la riparazione e livellamento delle pendenze degli strati di base incluso quelli delle porzioni di lunetta e degli spazi dedicati ad attività specifiche come le pedane dei lanci.

E’ vero , la pista è nuova e ci sono già buchi qua e là. Avevamo puntato in alto, le migliori tecnologie (che erano tra quelle indicate dalla FIDAL nelle loro norme sulle piste) che non sempre si adattano nel migliore dei modi al clima ed alle caratteristiche delle diverse città.

Ai problemi si risponde tempestivamente con una soluzione;

oltre a sopralluoghi periodici, il 17 dicembre i tecnici del comune di Livorno faranno un sopralluogo con la ditta appaltatrice (con la quale è in essere un contratto di manutenzione di tre anni) per capire come procedere, come sistemare … anche perchè la ditta è disponibile a venire a fare gli interventi e a prolungare il periodo di assistenza ma; c’è da capire il problema e se fosse un problema più strutturale allora dovrà intervenire con la ditta e in accordo con la FIDAL per un altra soluzione omologata

Oltre alla pista è stata portata l’attenzione sui bagni sotto la tribuna, i quali, verranno risolti durante l’intervento di copertura della stessa, la cui garanzia economica è prevista in bilancio.

Le intemperie sono state particolarmente importanti, le infiltrazioni hanno portato con sè muffa e deterioramento del materiale. Un problema che nessuno tenta di nascondere considerato che, appunto, la copertura finanziaria è prevista

Ci sono poi lavori che sembrano non essere terminati nella parte posteriore degli spogliatoi. E’ vero…, quella è la prova che i lavori sono in essere.

Ci sono state perdite di acqua importanti. Come avviene anche negli appartamenti, finché non si trova la perdita, si continua a cercare l’origine del problema per poterlo risolvere.

Ad intervento fatto, si aspetta a chiudere e ri-murare per capire se il lavoro è compiuto o se deve andare avanti. Ci sono tempi tecnici che devono essere rispettati.

Ma il campo scuola ci riserverà belle sorprese, considerato che sono stanziati altri 210. 000 € nel piano triennale dei lavori pubblici per la realizzazione di nuove strutture con uffici, bagni e spazi che andranno ad ospitare le associazioni sportive che attualmente si appoggiano dentro alle strutture temporanee.

Insomma, alla fine non posso che ringraziare il cittadino perplesso che ci ha portato a rispondere a dubbi o perplessità che non solo sono legittimi, ma che esprimono l’amore e la passione che ognuno di noi ha nei confronti della propria città, la livorno , città ricca di opportunità che crescerà giorno dopo giorno, fianco a fianco”

Arianna Terreni – Livorno Civica

