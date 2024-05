Home

Sport

Campo scuola, al via la festa finale di Gioco Sport

Sport

14 Maggio 2024

Campo scuola, al via la festa finale di Gioco Sport

Livorno 14 marzo 2024 – Campo scuola, al via la festa finale di Gioco Sport

Si svolgeranno presso il Campo Scuola di Via dei Pensieri le tradizionali feste di fine attività del Gioco Sport 2024, mercoledì 15 e giovedì 23 maggio.

Quest’anno dopo la riforma delle attività motorie nella scuola sono state coinvolte nell’attività oltre 15 scuole elementari e altrettante della scuola dell’infanzia con 48 classi nelle elementari e 32 sezioni nella scuola dell’ Infanzia, numeri molto importanti che vedranno la partecipazione di oltre 2.000 bambini

Il delegato provinciale CONI traccia così l’attività: “L’inizio è avvenuto nel mese di gennaio ed è stata effettuata da laureati in scienze motoria e tecnici messi a disposizione dalle nostre Società del territorio che ringrazio fin da ora. 14 sono state le unità didattiche programmate per ciascuna classe e l’attività formativa offerta a i bambini più piccoli è stata essenzialmente quella motoria di base volte all’insegnamento delle capacità coordinative, agli schemi motori di base, al gioco. Per quanto riguarda le classi seconda e terza agli alunni è stato offerto l’insegnamento dei propedeutici di una disciplina sportiva. Tra le discipline proposte ai bambini troviamo l’ hockey, la danza sportiva, il basket, il volley, il calcio, il rugby, il baseball, la ginnastica artistica, il tennis tavolo, un modo soprattutto per fare conoscere ed incentivare la pratica sportiva a prescindere dallo sport scelto”. “Il tutto è stato possibile, conclude Giannone, grazie al Comune di Livorno che ha permesso che tali attività fossero gratuite durante tutto l’anno, alla disponibilità degli istruttori coordinati dalla Professoressa Monica La Comba”. “Durante la mattinata ci sarà anche una bella iniziativa grazie alla collaborazione del Comando Provinciale dei Carabinieri”