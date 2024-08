Home

17 Agosto 2024

“Canale” dei Tre Ponti come un bidone della spazzatura, l’effetto della movida della gioventù labronica (Video)

Nel piazzale Christian Bartoli, adibito a parcheggio per i bagnanti che frequentano la spiaggia dei Tre Ponti a Livorno; è emersa una preoccupante situazione di degrado ambientale che richiede un’attenzione urgente. Questo spazio, divenuto un popolare punto di ritrovo notturno per centinaia di giovani grazie alla presenza di baracchine che distribuiscono cibo; è ormai teatro di un malcostume che non può essere ignorato.

Ogni sera, il piazzale si riempie di adolescenti che, purtroppo, lasciano dietro di sé una vera e propria “catastrofe” ambientale. Il canale di scolo delle acque, che si trova alle spalle delle baracchine e sfocia direttamente in mare, è diventato un ricettacolo di rifiuti di ogni genere: bottiglie di plastica, lattine, involucri di cibo, brick, e persino sedie rotte.

Questo spettacolo desolante, documentato nel video; è la testimonianza di un comportamento incivile e irresponsabile che, nonostante la presenza di numerosi bidoni per la raccolta dei rifiuti, continua a ripetersi.

Le conseguenze di questo degrado vanno ben oltre l’impatto visivo. I rifiuti abbandonati nel canale rischiano di essere trasportati direttamente in mare, contribuendo all’inquinamento delle acque e mettendo a repentaglio la fauna marina e la salute degli stessi bagnanti. Il rischio igienico è evidente: l’accumulo di rifiuti in un’area esposta agli agenti atmosferici può favorire la proliferazione di batteri e parassiti, con potenziali ricadute sulla salute pubblica.

È fondamentale che i giovani comprendano l’importanza di preservare l’ambiente che li circonda. Divertirsi e socializzare sono attività importanti, ma devono essere accompagnate da un senso di responsabilità verso il nostro pianeta. Il gesto semplice di gettare un rifiuto in un bidone, invece che abbandonarlo a terra, può fare la differenza.

È il momento di riflettere e cambiare abitudini. La tutela dell’ambiente non è solo un dovere civico, ma anche un modo per garantire che i luoghi che amiamo frequentare rimangano accoglienti e salubri per tutti. Speriamo che i giovani che frequentano il piazzale Christian Bartoli possano prendere coscienza di questo e contribuire a proteggere la bellezza del nostro mare e della nostra città.

