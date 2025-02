Home

Cancellati posti disabili a Fabbricotti, Cepparello ferma tutto e vedrà di rifarli

4 Febbraio 2025

Livorno 4 febbraio 2025

Nel primo pomeriggio di ieri la nostra redazione è stata contattata da un lettore che ha segnalato la cancellazione di almeno due posti auto riservati ai disabili, con la rimozione della relativa segnaletica verticale, nel quartiere Fabbricotti.

Uno dei posti si trova in viale della Libertà, all’altezza del civico 68; l’altro in via Kossuth 2. Ciò che ha destato particolare sorpresa è che il parcheggio riservato in via Kossuth era stato realizzato meno di un anno fa

Disagi per i residenti con disabilità

Il lettore ha sottolineato che la cancellazione dei due spazi creerà notevoli difficoltà a chi risiede tra villa Fabbricotti e la fine di viale della Libertà, in direzione cimiteri. “Per una persona invalida è già complicato trovare un parcheggio vicino a casa, soprattutto considerando che sul viale della Libertà si parcheggia solo su un lato della strada. Quel posto cancellato in via Kossuth se lo “litigavano in tre” ha raccontato.

Pur comprendendo la limitatezza degli spazi disponibili, il lettore ha espresso amarezza: “Capisco che non possiamo avere strade completamente riservate a persone con disabilità. I posti sono quelli che sono; chi primo arriva primo alloggia, ma addirittura cancellarli e togliere quel poco di respiro che ci davano è davvero triste.”

La segnalazione agli operai e l’intervento di Cepparello

Sul posto, il cittadino ha chiesto chiarimenti agli operai impegnati nella cancellazione della segnaletica. “Noi siamo una ditta esecutrice — hanno risposto — ci limitiamo a seguire le indicazioni che ci forniscono gli uffici.”

Di fronte a questa situazione, la nostra redazione ha contattato l’assessore Giovanna Cepparello, da sempre attenta alle problematiche degli utenti più vulnerabili della strada. Dopo aver analizzato la segnalazione, l’assessore ha risposto prontamente, bloccando l’intervento e assicurando di attivarsi per il ripristino dei parcheggi riservati.

L’interessamento tempestivo dell’assessore Cepparello ha ricevuto il plauso del lettore, che ha voluto esprimere la propria gratitudine: “Grazie per l’ascolto e la rapidità d’azione.” Anche noi ci uniamo al ringraziamento, riconoscendo la sensibilità e l’impegno dimostrato per una questione che incide significativamente sulla qualità di vita di molti cittadini.

