“Cancellato il Natale, solo Auguri d’Inverno” nella scuola elementare a Livorno. Le affermazioni del consigliere Perini

21 Dicembre 2023

Livorno 21 dicembre 2023 – “Cancellato il Natale, solo Auguri d’Inverno” nella scuola elementare a Livorno

Il consigliere comunale Alessandro Perini (FdI) difende la tradizione del Natale e denuncia con un video sulla sua pagina social di politico quanto avviene in una scuola elementare.

“Cancellato il Natale in una scuola elementare a Livorno. I bambini sono stati costretti ad abolire e cancellare la parola Natale” lo dichiara il consigliere comunale Perini che prosegue

“Quindi addio a tutti quei lavoretti che i bambini da sempre fanno nelle scuole durante il periodo natalizio per augurare alle famiglie e agli amici un buon e felice Natale”.

Mostrando l’immagine di cartello con una scritta, Perini commenta: “La parola Natale è stata sostituita, adesso bisogna dire buona festa d’inverno. Auguri di un buon e felice speciale inverno, non Natale. – rimarca il consigliere-

Ai genitori di questi bambini secondo le affermazioni rilasciate nel video, sarebbe stato spiegato che “questa è un’accortezza per non offendere le famiglie di altre culture”

“Peccato però che a segnalarmelo – riferisce Perini – sono state famiglie che non sono di religione cristiana ma che con buon senso dicono che sia un peccato rinunciare a una parte dei nostri valori e che fare un augurio di buon Natale non sia niente di offensivo, niente di brutto niente di cattivo”.

“Il Natale è per tutti, è una festa che non ferisce e non offende nessuno” afferma Perini

