Cancello divelto e rifiuti abbandonati all’isola ecologisa “Sant’Anna” in Venezia

3 Agosto 2022

I danni alla struttura gestita da AAMPS ammontano a 1.500 € (4.500 € dall’inizio dell’anno).

Livorno 3 agosto 2022

Un ulteriore atto vandalico con abbandono di rifiuti annesso è stato registrato questa mattina dagli Ispettori Ambientali di AAMPS all’Isola Ecologia “Sant’Anna” nella via omonima del quartiere Venezia.

Gli operatori addetti alla vuotatura dei contenitori a disposizione degli esercenti hanno trovato la porta di accesso spalancata, a seguito di una forzatura operata nella notte da ignoti, e le pareti perimetrali danneggiate.

All’interno sono stati trovati sacchi contenenti rifiuti di varia tipologia, parte dei quali erano riversati a terra con conseguente rilascio di miasmi particolarmente intensi (si presume si tratti di rifiuti organici mescolati a rifiuti indifferenziati).

Pronto l’intervento anche della Polizia Municipale che ha avviato le indagini per individuare gli autori dell’ennesimo scempio ad una struttura pubblica a disposizione delle utenze non domestiche per il corretto conferimento dei rifiuti differenziati.

